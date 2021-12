„Offenbarungseid zum Ende des europäischen Superwahljahres 2017“ Bestseller-Autoren prophezeien EU-Zusammenbruch

Griechenland ist am Ende seiner Leidensfähigkeit, Italien nachweislich bankrott - die EU steht kurz vor dem Zusammenbruch, meinen Finanzberater Matthias Weik und Marc Friedrich. In ihrem neuen Buch „Sonst knallt´s“ zeigen sie auf was passiert, wenn in der Wirtschaft und der Politik kein radikales Umdenken stattfindet. Hier eine Kostprobe.