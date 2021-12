Fréderic v. Nerée 21.01.2013 Lesedauer: 1 Minute

Offene Immobilienfonds: Aberdeen zahlt die fünfte Runde

Aberdeens offener Immobilienfonds Degi Europa (WKN: 980780) befindet sich momentan in der Auflösung. Die Investmentgesellschaft schüttet nun zum fünften Mal in drei Jahren Geld an die Anleger aus.