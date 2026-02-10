Ein Minus von 400 Millionen Euro zum Jahresstart: Offene Immobilienfonds mussten im Januar wieder deutliche Abflüsse hinnehmen. Einige Fonds wachsen jedoch gegen den Trend.

Die Durststrecke bei offenen Immobilienfonds geht weiter: Im Januar 2026 zogen Anleger rund 400 Millionen Euro aus entsprechenden Produkten ab. Besonders betroffen waren einer Auswertung des Ratinghauses Morningstar zufolge der Uniimmo Europa mit Abflüssen von 148 Millionen Euro und der Uniimmo Deutschland, der knapp 110 Millionen Euro verlor. Beim Grundbesitz Europa – der Platz drei im Negativ-Ranking belegt – lag das Minus im Januar noch bei 106 Millionen Euro.

Damit setzt sich ein Trend fort, der seit Mitte 2023 anhält. Auf Jahressicht mussten mit dem Grundbesitz Europa, dem Uniimmo Europa und dem Hausinvest drei offene Immobilienfonds sogar Abflüsse von mehr als einer Milliarde Euro hinnehmen. „Steigende Zinsen haben Alternativen wie Anleihen sowie Fest‑ und Tagesgeld deutlich attraktiver gemacht. Zudem haben Abwertungen bei Immobilien, etwa die drastische Korrektur von 17 Prozent beim Uniimmo Wohnen ZBI, das Vertrauen erschüttert“, sagt Morningstar-Analystin Natalia Wolfstetter.

Deka-Fonds wachsen gegen den Trend

Es gibt jedoch auch Ausnahmen: So verzeichnete der Deka-Immobilien Europa im Januar Zuflüsse von rund 167 Millionen Euro, der Deka-Immobilien Global konnte mit gut 53 Millionen Euro zulegen. Auch der ebenfalls von Deka gemanagte Westinvest Interselect lag noch leicht im Plus.

Jüngster Schock am Markt war die Rücknahmeaussetzung beim Wertgrund Wohnselect, Anleger kommen nun erst einmal nicht mehr an ihr Geld. Der Anbieter hatte den Schritt mit hohen Abflüssen und länger andauernden Verkaufsprozessen begründet. „Die Nachteile von offenen Immobilienfonds wurden in den vergangenen Jahren nur allzu deutlich: Sie sind keineswegs ein Produkt ohne Verlustrisiken und bieten durch die längeren Kündigungsfristen und potenzielle Rücknahmeaussetzungen nur eine eingeschränkte Liquidität“, so Wolfstetter.

Risikoeinstufung vor Gericht

Über die Risiken der Fonds – und konkret die Risikoeinstufung als besonders sichere Anlageprodukte – wird auch vor Gericht gestritten. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat im Rechtsstreit um den Uniimmo Wohnen ZBI kürzlich den Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingeschaltet. Die Richter in Luxemburg sollen für Klarheit bei der Rechtsauslegung von EU-Normen sorgen. Bis zur Entscheidung dürften jedoch noch Monate vergehen.

Insgesamt sind aus offenen Immobilienfonds zwischen August 2023 und November 2025 laut einer Analyse von Barkow Consulting 13,4 Milliarden Euro abgeflossen – und damit mehr als in der Finanzkrise. Aktuellen Zahlen zufolge stecken in Deutschland noch etwa 120 Milliarden Euro in entsprechenden Fonds.