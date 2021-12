Offene Immobilienfonds: BVI präsentiert Reformvorschläge

Um massiven Abwertungen wie zum Beispiel der des Morgan-Stanley-Fonds P2 Value in Zukunft vorzubeugen, schlägt der BVI zudem vor, die Immobilien halbjährlich, anstatt wie bisher jährlich von Sachverständigen bewerten zu lassen. Der Berliner Gesetzentwurf sieht hingegen vor, den ermittelten Verkehrswert einer Immobilie mit einem pauschalen Abschlag von 10 Prozent zu versehen. Damit will das Finanzministerium Anleger vorsorglich vor Einbußen durch Abwertungen schützen.