Offene Immobilienfonds: DWS äußert sich zu Verkäufen
Die DWS hat kürzlich weitere Verkäufe aus dem Immobilienportfolio ihrer offenen Immobilienfonds angekündigt. Hohe Abflüsse setzen die Fonds unter Druck – allein aus dem Grundbesitz Europa (DE0009807008) flossen auf Jahressicht laut Morningstar-Daten fast 1,2 Milliarden Euro ab.
Man müsse sich klarmachen, dass wenig neues Geld in offene Fonds fließe, während weiter Kapital abgezogen wird, sagte der Leiter des Immobiliengeschäfts, Clemens Schäfer, nun in einem Interview mit dem „Handelsblatt“: „Halten diese Abflüsse über längere Zeit an, sind Immobilienverkäufe die logische Folge.“