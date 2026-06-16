Scope hat neue Ratings zu offenen Immobilienfonds veröffentlicht. Dem gesamten Fondssegment bescheinigen die Analysten nur durchwachsene Aussichten. Aber es gibt Lichtblicke.

Wenn die Fondsrating-Agentur Scope ihre Auswertungen vorstellt, geben sich die Analysten regelmäßig neutral. So war das Team um Sonja Knorr erkennbar um Ausgewogenheit bemüht, als es an diesem Dienstag (16. Juni) die jüngsten Ratings zu offenen Immobilienfonds vorstellte.

Der unaufgeregte Tonfall plus Hinweis, dass es trotz aller Schwierigkeiten auch Lichtblicke gebe, konnten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen: Das Segment der offenen Immobilien-Publikumsfonds leidet, und auch Scope glaubt kaum an eine positive Kehrtwende in naher Zukunft.

Mehr Ab- als Heraufstufungen

Die sehr verhaltenen Aussichten spiegeln sich in den aktuellen Fondsratings wider: Von 19 zuletzt bewerteten offenen Immobilienfonds hat Scope fünf herabgestuft. Bei zwölf Fonds blieb die Note zumindest stabil. Zwei Fonds wurden heraufgestuft (Tabelle unten). Die Ratings reichen von a bis ccc, der Durchschnitt liegt bei bbb. Alle Ratings tragen bei Scope den Zusatz „AIF“ für „Alternativer Investmentfonds“.

Besonders hart traf es den Leading Cities Invest der Gesellschaft Kanam Grund. Er rutschte auf ccc ab – das untere Ende der Skala. Vergleichsweise gut lief es für den Deka-

Immobilien Metropolen, der von der mittleren Note bbb auf bbb+ stieg.

Gleich drei Fonds befinden sich im Status „suspended“, ihnen wurde das Rating entzogen. Grund: Der Wertgrund Wohnselect D, der Fokus Wohnen Deutschland und der UBS (D) Euroinvest Immobilien hatten im ersten Quartal 2026 die Rücknahme von Anteilscheinen ausgesetzt, weil ihre liquiden Mittel nicht mehr ausreichten, um die Rückgaben an die Anleger zu bedienen und gleichzeitig die Immobilien im Portfolio ordnungsgemäß zu bewirtschaften. Eine neue Bewertung steht noch aus.

Renditen weiter im Minus

Auch mit ihrer Performance können offene Immobilienfonds aktuell nicht glänzen. Im vergangenen Kalenderjahr erwirtschafteten die analysierten Fonds im Durchschnitt ein Minus von 1,2 Prozent. Die Spanne ist dabei beachtlich: Sie reichte von einem zaghaften Plus von 3,1 Prozent beim KGAL Immosubstanz bis zu minus 17,8 Prozent beim gebeutelten Leading Cities Invest.

Dabei ist das gesamte Segment in einer aktuelleren Betrachtung noch etwas weiter abgerutscht: In den zwölf Monaten bis zum 30. April 2026 lag seine mittlere Performance bei minus 1,65 Prozent.

Auffällig: Die fünf Schwergewichte mit jeweils über zehn Milliarden Euro Fondsvermögen – Deka-Immobilien Europa, Hausinvest, Westinvest Interselect, Uniimmo: Deutschland und Uniimmo: Europa – schnitten etwas besser ab. Ihr Anteilswert sank im selben Zeitraum durchschnittlich ebenfalls, jedoch um mildere 0,75 Prozent.

Durchschnittliche Einjahres-Performance offener Immobilienfonds

Zum 30.04.2026; Anzahl der berücksichtigten Fonds in Klammern | Bildquelle: Scope Fund Analysis, Stand: jeweils 31.12. eines Jahres

Prognosen: Relative Erholung möglich, aber kein Durchbruch

Für das laufende Jahr erwarten die Scope-Analysten keine wirkliche Trendwende. Wenn sie von einer „leichten Erholung“ sprechen, ist damit vielmehr ein weniger tiefes Minus gemeint. Die Dynamik der Immobilienabwertungen könnte sich abschwächen. Für 2026 prognostizieren sie dem Segment mittlere Renditen zwischen minus 0,5 und minus 1,5 Prozent.

Die Fondsanbieter selbst sehen die Lage optimistischer. In einer Umfrage von Scope rechnete jeder zweite Befragte zuletzt mit einer Performance zwischen 1,5 und 2,5 Prozent, zehn Prozent prognostizieren für 2026 sogar ein noch höheres Renditeniveau. Allerdings erwarten 30 Prozent auch, dass die durchschnittliche Rendite erneut negativ ausfallen werde.

Mittelabflüsse halten an

Belastend für das Fondssegment bleiben die Geldabflüsse. Laut Bundesbankzahlen verlor die Branche 2025 netto 7,6 Milliarden Euro – nach bereits 5,9 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das verwaltete Vermögen offener Immobilienfonds sank damit zum Stichtag 31. Dezember 2025 auf rund 112 Milliarden Euro, nach 120 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.

Nach Einschätzung von Scope dürften die Mittelabflüsse anhalten: Die Fondsanbieter müssen weiterhin Kündigungen aus dem Jahr 2025 bedienen. Im laufenden Jahr könnte sich die Geschwindigkeit der Abflüsse zumindest teilweise verringern.

Hinzu kommt: Solange nicht abschließend rechtlich geklärt ist, wie der Risikoindikator offener Immobilienfonds korrekt zu berechnen ist – eine Frage, die das noch nicht rechtskräftige Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth zum Uniimmo: Wohnen ZBI aufgeworfen hat –, dürfte das den Vertrieb der Fondsgattung weiterhin hemmen.

Bei Scope hat man sich zum passenden Risikoindikator für offene Immobilienfonds Gedanken gemacht. „Aus unserer Sicht gehören die Produkte eher in die Risikoklasse 3 bis 4“, merkte Alternatives-Spezialistin Knorr an.

Neue Liquiditätsinstrumente als Stabilitätsanker

Seit dem 16. April 2026 müssen offene Immobilienfonds aufgrund europäischer Vorgaben zusätzliche Liquiditätsmanagement-Tools vorhalten. Diese sollen greifen, wenn zu viele Anleger gleichzeitig kündigen. Die Mehrheit der Fondsanbieter hat sich dabei für das Mittel der Rücknahmegebühren entschieden, wie Scope beobachtet. Typischerweise berechneten sie dabei zwischen zwei und fünf Prozent der Bruttorückgaben.

Einige Gesellschaften, wie Union Investment, setzen auch auf das sogenannte Gating, eine Beschränkung der Rücknahmen. Andere, wie die DWS, behielten sich hybride Modelle vor.

Die neuen Liquiditätsregeln bewertet Scope grundsätzlich positiv. Sie seien geeignet, extreme Krisenszenarien abzumildern und das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit offener Immobilienfonds langfristig zu stärken. Einziger Kritikpunkt: Statt eines Flickwerks individueller Lösungen sollten die Anbieter lieber brancheneinheitliche Liquiditätsmechanismen finden, „um für Anleger und Vertriebe die Komplexität nicht zusätzlich zu erhöhen“, meint Scope-Spezialistin Knorr.

Die positiven Seiten: Vermietung stabil, Verschuldung moderat

Trotz des schwierigen Umfelds für offene Immobilienfonds gibt es Kennzahlen, die die Scope-Analysten positiv hervorheben. So liege die durchschnittliche Vermietungsquote der Portfolio-Immobilien mit 92,5 Prozent auf einem soliden Niveau und nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Auch bei der Verschuldung zeigten sich die Fonds konservativ: Die Kreditquote lag Ende 2025 im volumengewichteten Durchschnitt bei 18,6 Prozent – deutlich unterhalb der regulatorischen Obergrenze von 30 Prozent. Die Liquiditätsquote betrug zum gleichen Zeitpunkt 15,6 Prozent und lag damit weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität von fünf Prozent.

Die Portfolios der Fonds würden heute zudem konservativer bewertet als noch vor zwei Jahren – eine Basis, die künftige Renditeaussichten verbessern könnte. Neu seit zudem die Möglichkeit, dass offene Immobilienfonds bis zu 15 Prozent ihres Vermögens in Erneuerbare-Energien-Anlagen investieren könnten, was ihre Investments vielfältiger machen und die Performance mittelfristig stützen könnte.

Fazit der Analysten: Stabilitätsbeweis nötig

Die von Scope hervorgehobenen Lichtblicke können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich offene Immobilienfonds in einer tiefen Krise befinden – und dass auch die Fondsanalysten das so sehen. So leitet Sonja Knorr ihr Fazit beim Vorstellen der neuen Ratings auch mit dem vorsichtigen Hinweis ein, dass nun „nicht die schönste Folie“ komme.

Ein Kernproblem liegt für Scope im Anlageverhalten vieler Investoren – und damit mittelbar in der Konstruktion der Vehikel selbst: Offene Immobilienfonds geraten in Bedrängnis, wenn sie als kurzfristige Tagesgeldanlage genutzt werden. Wenn viele Anleger gleichzeitig aussteigen wollen, treffen ihre Rückgabeverlangen auf Portfolios, die sich nur schwerfällig liquidieren lassen. In der Folge müssen Fondsmanager Objekte oft vor Ablauf der geplanten Haltedauer und mit Abschlägen verkaufen.

Die Spannung zwischen dem illiquiden Charakter von Immobilien und der grundsätzlichen Möglichkeit zur Anteilsrückgabe werde in schwierigen Marktphasen immer wieder zur Bewährungsprobe, attestieren die Scope-Analysten dem Segment. An bessere Zeiten sei vorerst nicht zu denken: Der Neuabsatz werde schwach bleiben, das Gesamtvolumen der Branche weiter sinken.

Dennoch gibt Scope den Fondsanbietern auch Tipps mit auf den Weg: Einige Fonds könnten zukünftig noch eine Rolle im Rahmen der Altersvorsorge spielen. Um sich als Bestandteil konkret für das gesetzlich geplante Altersvorsorgedepots zu qualifizieren, müssten sie sich allerdings in Eltifs umfirmieren. Zudem sollten die Anbieter ihre Preispolitik überdenken: Um im Rahmen der Altersvorsorge eine Rolle zu spielen, müssten die Vehikel „kosteneffizienter“ werden, die Anbieter also ihre Preise senken.

Die aktuellen Scope-Fondsratings im Überblick