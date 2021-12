Christian Hilmes 17.12.2007 Lesedauer: 1 Minute

Offene Immobilienfonds gehen in die weite Welt

Deutschlands offene Immobilienfonds investieren immer weniger in der Heimat. Das geht aus einer aktuellen Studie des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) hervor. Demnach liegt der Anteil deutscher Immobilien in den Portfolios aller untersuchten Fonds derzeit bei weniger als einem Drittel (31,7 Prozent). In den vergangenen fünf Jahren ist dieser Wert kontinuierlich gesunken. Ende 2002 waren es noch 58,2 Prozent.