Offene Immobilienfonds in Abwicklung: Kanam Grundinvest ist der beste

Oliver Weinrich und Sandra Kielholz von Drescher & Cie. Immo Consult untersuchten öffentlich zugängliche Daten der in Abwicklung befindlichen offenen Immobilienfonds hinsichtlich ihrer Portfolioqualität. Sie bewerteten Lage, Gebäudequalität und Mieterrisiko einzelner Objekte anhand einer eigenentwickelten Scoring-Tabelle. Anschließend gewichteten sie die Ergebnisse nach Verkehrswerten, Immobilienanzahl beziehungsweise Jahresnettosollmiete und erstellten auf dieser Grundlage ein Ampelsystem.„Der Kanam Grundinvest verfügt über das attraktivste Immobilienportfolio", so das Studienergebnis. Es folgen UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe und Degi International. Am Ende der Tabelle rangieren Degi Global Business, Degi Europa sowie Hansa-Immobilia.