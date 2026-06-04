Die Finanzkrise hat gezeigt, wie schnell es gehen kann: Anleger – darunter große institutionelle Investoren – wollten damals innerhalb kurzer Zeit raus aus offenen Immobilienfonds. Die Folge: Massiver Liquiditätsdruck, viele Fonds wurden geschlossen und später liquidiert. Genau solche sogenannten Fund Runs will die EU künftig verhindern. Fondsmanager müssen seit diesem Frühjahr mindestens zwei Liquiditätsmanagement-Tools, kurz: LMTs, auswählen, die im Falle großer Rückgabewellen zum Einsatz kommen können – angefangen beim sogenannten Gating bis hin zu Strafgebühren bei Rücknahmen.

Hintergrund ist das Fondsrisikobegrenzungsgesetz (FRiG), mit dem Deutschland die überarbeitete EU-Richtlinie AIFMD II in nationales Recht umgesetzt hat. Die Richtlinie war bereits 2024 in Kraft getreten, die Umsetzungsfrist lief bis zum 16. April 2026. Parallel dazu gelten nun angepasste Ucits-Regelungen – womit die LMT-Pflicht nicht nur für alternative Investmentfonds, sondern für alle offenen Fonds in der EU gilt.

Für offene Immobilienfonds, die jüngst wieder unter starken Abflüssen litten, haben sie jedoch eine besondere Tragweite. „Die Neuerungen haben vor allem Auswirkungen auf die offenen Immobilien-Publikumsfonds, aber auch auf die Spezialfonds“, bestätigt Ulrich Creydt, Geschäftsführer der Steuerberatungsgesellschaft Ypsilon. Grundsätzlich seien die deutschen Fonds gut vorbereitet, da es vor allem für die Publikumsfonds bereits umfassende nationale Regeln im Kapitalanlagegesetzbuch gebe.

Zwei Optionen für offene Immobilienfonds

Für offene Immobilienfonds gelten seit dem Jahr 2013 Mindesthalte- und Kündigungsfristen sowie Mindestliquiditätsquoten. Aus diesem Grund mussten die Manager der Fonds nur noch ein weiteres Instrument auswählen, erklärt Sonja Knorr, die bei der Ratingagentur Scope den Bereich alternative Investments leitet. „Dabei hatten die Gesellschaften faktisch die Wahl zwischen zwei Instrumenten: Rückgabegebühr und Gating.“

Bei einer Rücknahmegebühr zahlen Anleger beim Verkauf ihrer Anteile eine Gebühr, die die durch die Rückgabe entstehenden Transaktionskosten abdeckt. Das Prinzip: Wer verkauft, trägt die Kosten selbst. Beim Gating wird die Rücknahme direkt begrenzt: Der Fonds nimmt in einem bestimmten Zeitraum nur einen festgelegten Prozentsatz des gewünschten Rückgabevolumens an – wer 100.000 Euro zurückgeben möchte, erhält vielleicht zunächst nur 30.000 Euro ausgezahlt.

Knorr ergänzt: „Die regulatorischen Spielräume bei der Umsetzung der LMT-Regeln sind erheblich, die konkrete Ausgestaltung und auch deren Anwendung liegt weitgehend im Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaften.“ Das betrifft insbesondere die Festlegung individueller Schwellenwerte, die Höhe der Gebühren – die typischerweise zwischen 2 und 5 Prozent liegen – und die Definition der Rückgabequoten beim Gating. „Wichtig zu wissen ist, dass die Gesellschaften frei sind in der Entscheidung, ob sie die Option, die sie sich selbst gegeben haben, tatsächlich nutzen“, erklärt Knorr.

Die Scope-Analystin bewertet die Änderungen positiv: „Die neuen Liquiditätsregeln ermöglichen den Fonds eine flexiblere Steuerung von Mittelabflüssen.“ Kapitalverwaltungsgesellschaften könnten Maßnahmen zielgerichteter und frühzeitiger einleiten. Ziel sei, „Verluste aus Notverkäufen unter Druck zu vermeiden und kollektive Anlegerinteressen zu schützen“.

Verbraucherschützer sehen Risiko für „Intransparenz“

Anleger, die aussteigen wollen, dürften das anders sehen. „Die neuen Rückgabeabschläge und Rücknahmebeschränkungen machen offene Immobilienfonds noch unberechenbarer“, so Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegenüber dem „Manager Magazin“. Der große Gestaltungsspielraum der Fondsanbieter könne für Intransparenz sorgen, so die Befürchtung.

Sonja Knorr von Scope widerspricht: „Auch bislang bestand keine Garantie auf Liquidität, da Fonds die Rücknahme – auch vor Ablauf der Kündigungsfrist – vollständig aussetzen konnten, was sie auch weiterhin können.“ Durch die neuen Tools könnten die Anbieter vielmehr frühzeitig und in Stufen eingreifen, bevor es zu einer vollständigen Schließung komme.

Zwar bleiben immer Restrisiken, räumt Knorr ein. Das liege in der Struktur der Produkte begründet, die in langfristig gebundene, illiquide Assets – Immobilien – investieren, Anlegern aber gleichzeitig flexible Ausstiegsmöglichkeiten bieten. Insgesamt könnten die neuen Regeln langfristig das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit offener Immobilienfonds aber eher stärken, „weil sie extreme Krisenszenarien abmildern können“, so die Analystin.

Aus ihrer Sicht bietet insbesondere das Gating Vorteile: Es verhindere zum einen sogenannten First-Mover-Vorteil, da nicht einzelne Anleger in herausforderndem Marktumfeld bevorzugt frühzeitig vollständig aussteigen können. Zum anderen schütze es wirksam vor zu hohen Abflüssen.

So setzen die großen Vier die Neuregelung um

In der praktischen Umsetzung habe sich die Mehrheit der Anbieter jedoch für Rücknahmegebühren entschieden, „da diese einfacher zu kommunizieren sind und dem Anleger mehr Planungssicherheit bieten“. Einige Gesellschaften behalten sich zudem ein hybrides Modell vor, bei dem beide Instrumente genutzt werden können.



Der Blick auf die vier größten Immobilienfondsanbieter zeigt die ganze Bandbreite:

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Für die Deka-Immobilienfonds gilt nun: Fällt die Liquiditätsquote bei einem der offenen Immobilienfonds für Privatanleger unter 8 Prozent, könne der Anbieter „vorübergehend eine Rücknahmegebühr von bis zu 2 Prozent erheben“. In den vergangenen 15 Jahren habe die Liquiditätsquote bei den offenen Immobilienfonds der Deka im Schnitt jedoch bei etwa 19 Prozent gelegen, ordnet das Unternehmen ein. Dazu trage auch die seit vielen Jahren eingesetzte Kontingentierung im Absatz bei, „die die Zuflüsse über die Jahre stabilisiert“. Die Deka verwaltet Milliarden in offenen Immobilienfonds – allein 18 Milliarden Euro stecken im größten Branchenprodukt Deka-Immobilien Europa (ISIN: DE0009809566).

Gleiches gilt für den Hausinvest (DE0009807016) von Commerz Real, er liegt unter den Top drei der größten Fonds des Segments. Der Asset Manager könne die Rücknahmegebühr bei Bedarf aktivieren – Voraussetzung sei, dass die Rückgabewünsche der Anleger mehr als die Hälfte der frei verfügbaren Liquidität des Fonds übersteigen. Wie hoch die Gebühr ausfällt und wie lange sie gilt, entscheidet das Fondsmanagement von Fall zu Fall – sie kann bis zu fünf Prozent des Rückgabebetrags betragen.

Unter den großen vier setzt lediglich Union Investment auf Gating. Die Beschränkung greife, wenn an einem Handelstag die Rückgabewünsche der Anleger eine bestimmte Schwelle überschreiten – konkret: wenn sie mindestens 0,1 Prozent der liquiden Mittel des Fonds erreichen. Die Gating-Regel gelte dann für alle Rückgaben gleichermaßen – unabhängig davon, ob Anleger ihre Anteile mit regulärer Rückgabefrist zurückgeben oder ob es sich um sogenannte Alt-Anleger handelt, die noch vor 2013 investiert haben und seither Anteile ohne Haltefrist zurückgeben können.

„Wichtig zu betonen ist, dass es sich um eine Kann-Entscheidung handelt“, stellt das Unternehmen klar. Werde die Schwelle überschritten, führe das nicht automatisch zu einer Rücknahmebeschränkung: „Vielmehr steht deren Aktivierung im Ermessen der Gesellschaft“. Anleger müssten sich aktuell jedoch keine Sorgen machen, betont Union Investment: Die verfügbare Liquidität liege weiterhin deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestniveau. Union Investment stellt mit dem Uniimmo Deutschland (DE0009805507) und dem Uniimmo Europa (DE0009805515) zwei Fonds unter den fünf größten Produkten.

Die DWS – deren größter offener Immobilienfonds Grundbesitz Europa (DE0009807008) auf etwa 6 Milliarden Euro Fondsvermögen kommt – geht den Mittelweg und behält sich die Nutzung beider Instrumente vor. Aktiviert werden können die Tools dem Asset Manager zufolge nur, wenn die Rückgabewünsche der Anleger eine bestimmte Schwelle erreichen – nämlich mindestens zehn Prozent der liquiden Mittel des Fonds. Dabei schaut die DWS entweder auf einen einzelnen Handelstag oder auf einen Zeitraum von bis zu 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen. Eine Pflicht zur Aktivierung bestehe aber nicht – die Entscheidung liegt beim Fondsmanagement.

Je nach konkreter Situation könne das eine oder andere Instrument sinnvoll sein, meint Sonja Knorr von Scope. Sich beides offen zu halten und eine einzelne oder kombinierte Anwendung zu ermöglichen, „bietet daher den höchsten Grad an Flexibilität“. Ob sich mit den neuen Instrumenten das verloren gegangene Vertrauen in die Produkte zurückgewinnen lässt, ist ungewiss. Ob die Regeln halten, was sie versprechen, auch. Das könnte nur eine zweite Krise wie 2008 zeigen. Die Hoffnung der Branche: dass es gar nicht erst so weit kommt.