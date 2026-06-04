Neue Liquiditätsregeln: Was nun für die größten offenen Immobilienfonds gilt
Die Finanzkrise hat gezeigt, wie schnell es gehen kann: Anleger – darunter große institutionelle Investoren – wollten damals innerhalb kurzer Zeit raus aus offenen Immobilienfonds. Die Folge: Massiver Liquiditätsdruck, viele Fonds wurden geschlossen und später liquidiert. Genau solche sogenannten Fund Runs will die EU künftig verhindern. Fondsmanager müssen seit diesem Frühjahr mindestens zwei Liquiditätsmanagement-Tools, kurz: LMTs, auswählen, die im Falle großer Rückgabewellen zum Einsatz kommen können – angefangen beim sogenannten Gating bis hin zu Strafgebühren bei Rücknahmen.