Offene Immobilienfonds Logistik-Portfolio des Hausinvest geht an Grundbesitz Europa

Das Portfolio mit einer Gesamtmietfläche von rund 54.000 Quadratmetern umfasst die bisher benannten Immobilien „Celebi Luftfrachtbasis“ in der Cargo-City Süd des Frankfurter Flughafens.Außerdem enthalten sind der in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens gelegene Logicpark Airport in Kelsterbach und der Hermes HUB unweit des Hannoveraner Flughafens im Stadtteil Langenhagen.Die Commerz Real hatte die Immobilien in den Jahren 2009 bis 2011 gekauft. Im Rahmen eines Bieterverfahrens wurden nun die vollständig vermieteten Objekte verkauft. Den Kaufpreis geben die Unternehmen mit rund 108 Millionen Euro an.