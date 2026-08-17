Offene Immobilienfonds
Anleger ziehen weitere Milliarden aus offenen Immobilienfonds ab
Seit Jahresbeginn Anleger ziehen 3,7 Milliarden Euro aus offenen Immobilienfonds ab
Milliardenabflüsse und kein Ende in Sicht: Von Januar bis Juli dieses Jahres zogen Anleger netto 3,7 Milliarden Euro aus offenen Immobilienfonds ab, wie aktuelle Morningstar-Daten zeigen. Das verwaltete Vermögen sank damit bis Ende Juli auf rund 105 Milliarden Euro. Besonders stark fielen die Rückgaben demnach im Februar und März aus. Nach einer Abschwächung im Juni zogen sie im Juli erneut auf 591 Millionen Euro an.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?