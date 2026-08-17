Milliardenabflüsse und kein Ende in Sicht: Von Januar bis Juli dieses Jahres zogen Anleger netto 3,7 Milliarden Euro aus offenen Immobilienfonds ab, wie aktuelle Morningstar-Daten zeigen. Das verwaltete Vermögen sank damit bis Ende Juli auf rund 105 Milliarden Euro. Besonders stark fielen die Rückgaben demnach im Februar und März aus. Nach einer Abschwächung im Juni zogen sie im Juli erneut auf 591 Millionen Euro an.