Milliardenabflüsse und kein Ende in Sicht: Von Januar bis Juli dieses Jahres zogen Anleger netto 3,7 Milliarden Euro aus offenen Immobilienfonds ab, wie aktuelle Morningstar-Daten zeigen. Das verwaltete Vermögen sank damit bis Ende Juli auf rund 105 Milliarden Euro. Besonders stark fielen die Rückgaben demnach im Februar und März aus. Nach einer Abschwächung im Juni zogen sie im Juli erneut auf 591 Millionen Euro an.

Neun der zehn größten Fonds mussten seit Jahresbeginn Nettoabflüsse hinnehmen. Am stärksten traf es laut Morningstar den Uniimmo Europa (ISIN: DE0009805515) mit etwa 949 Millionen Euro, gefolgt vom Hausinvest (DE0009807016), Grundbesitz Europa (DE0009807008) und Uniimmo Deutschland (DE0009805507). Unter den zehn größten offenen Immobilienfonds verzeichnete einzig der Westinvest Interselect Nettozuflüsse.

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Morningstar-Analystin Natalia Wolfstetter macht dafür vor allem gestiegene Zinsen verantwortlich, die Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld attraktiver gemacht hätten. Hinzu komme, dass Abwertungen – etwa die 17-prozentige Korrektur beim Uniimmo Wohnen ZBI – das Vertrauen der Anleger belastet hätten.

Vier Fonds haben bereits die Rücknahme ausgesetzt

Der Druck auf die Branche zeigt sich auch an vier Fonds, die 2026 bereits die Anteilsrücknahme ausgesetzt haben: Dazu zählen Wertgrund Wohnselect (DE000A1CUAY0), Fokus Wohnen Deutschland (DE000A12BSB8), UBS (D) Euroinvest Immobilien (DE000A111Z29) und Habona Nahversorgungsfonds Deutschland (DE000A2H9B00). Mit dem Leading Cities Invest (DE0006791825) wird nun zudem – zum ersten Mal seit der Finanzkrise – ein offener Immobilienfonds abgewickelt.

„Die Nachteile von offenen Immobilienfonds wurden in den letzten Jahren nur allzu deutlich. Sie sind keineswegs ein Produkt ohne Verlustrisiken und bieten in Folge der längeren Kündigungsfristen und der potenziellen Rücknahmeaussetzungen nur eine eingeschränkte Liquidität“, so Wolfstetter. Jede weitere Aussetzung der Rücknahmen belaste das Vertrauen der Anleger weiter und könne die hohen Nettomittelabflüsse verstärken.