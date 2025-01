Sind die Risiken offener Immobilienfonds höher als gedacht?

Bereits seit Jahren haben kritische Stimmen versteckte Risiken bei offenen Immobilienfonds ausgemacht. Ein neuerliches Gutachten fasst wichtige Kritikpunkte zusammen und unterfüttert diese mit Zahlen. Die größten offenen Immobilienfonds werden von den Kapitalanlagegesellschaften der Sparkassen, der Genossenschaftsbanken und ausgewählter Geschäftsbanken (unter anderen Deutsche Bank) betrieben. Vertrieben werden diese Fonds zu einem Gutteil über die zu den Häusern gehörenden Banken. Kunden und Kundinnen dieser Banken sind nicht zuletzt solche, die noch persönlich die Beratungszentren der Banken aufsuchen, mithin ein Publikum im Rentenalter.

Risiko offener Immobilienfonds zu niedrig eingeschätzt?

Bei Rentnern und Rentnerinnen steht oft Sicherheit bei der Anlage an oberer Stelle. Meist zu Recht, denn Fehler in der finanziellen Anlage können meist nicht mehr durch reguläres zukünftiges Einkommen wieder ausgeglichen werden. Als Alternative zu Spareinlagen wurden gerade in der Niedrigzinsphase von Bankberatern offene Immobilienfonds angeboten.

Nach der fünfstufigen Risikosystematik weisen die Fonds in der Regel ein niedriges Risiko von zwei aus. Dies basiert nicht zuletzt auf historischen Daten, die den Fondsanbietern Recht geben. Allerdings handelt es sich dabei um keine Börsenkurse, sondern um Kurse der Kapitalanlagegesellschaft (KAG), die wiederum auf Gutachterbewertungen basiert. Dementsprechend sollten nach der Risikosystematik die Kurse der KAG aber nur dann herangezogen werden, wenn diese auch zum Verkauf genutzt werden können. Dies ist mit Einführung der Haltefristen eigentlich obsolet. Es sollten die Börsenkurse als Risikoparameter herangezogen werden. Hier würde sich dann vermutlich auch ein höheres Risikoprofil ergeben.

Bankberater kaufen nicht über die Börse – das wird für Anleger teurer

Denn: Seit einiger Zeit weichen die Börsenkurse und die Kurse der Kapitalanlagegesellschaft teils massiv voneinander ab, Unterschiede von zehn Prozent sind möglich. Und diese Kursunterschiede für dasselbe Investmentprodukt sind auch der Hauptkritikpunkt des Gutachtens und der kritischen Vermögensverwalterstimmen. Wie kann es sein, dass Bankberater die offenen Immobilienfonds für ihre Kunden über die Kapitalanlagegesellschaften kaufen und nicht über die Börse, obwohl Kunden dort im Regelfall um einige Prozent, aber durchaus auch um zehn Prozent günstiger einkaufen könnten?

Nicht nur dies: Es würde für Kunden auch kein Ausgabeaufschlag anfallen, welcher durchaus die Kosten um bis zu fünf Prozent erhöhen kann. Der Grund dafür liegt an den Anreizen der Bankberater. Diese, bzw. ihre Arbeitgeber erhalten von der Kapitalanlagegesellschaft den vollen Ausgabeaufschlag als Provision ausbezahlt. Der Kundenschaden durch die falschen Börsenplätze könnte nach dem Gutachten in die Milliarden gehen. Da die Renditechancen bei offenen Immobilienfonds beschränkt erscheinen, dürfte auch eine mögliche Wertaufholung viele Jahre benötigen.

Und da viele Fonds auch noch keine Abschreibungen auf zum Hochpunkt gekaufte Immobilienobjekte getätigt haben, ist nicht nur von einem Neukauf via Bankberater abzuraten, nein, es lohnt sogar das eigene Bankdepot oder auch die der Eltern nach offenen Immobilienfonds abzuklappern. Ein Verkauf – optimalerweise über die Kapitalanlagegesellschaft, wenn zeitnah möglich – dürfte in vielen Fällen eine sinnvolle Option sein.

Über den Autor:

Michael Thaler ist Vorstand der Vermögensverwaltung Top Vermögen in München und Starnberg.