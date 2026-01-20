Das Immobilienportfolio des nun vorübergehend geschlossenen Wertgrund Wohnselect umfasst Wohnhäuser in sieben deutschen Städten – auch Berlin ist darunter (Symbolbild)

Ein offener Immobilienfonds, der Rücknahmen aussetzt: Das hat es seit der Finanzkrise nicht mehr gegeben. Die Wohnselect Kapitalverwaltungsgesellschaft hatte den Schritt mit den hohen Rückgaben und dem schwierigen Marktumfeld begründet, in dem Verkäufe länger dauern. Der nun geschlossene Wertgrund Wohnselect ist mit einem Volumen von 290 Millionen Euro ein vergleichsweise kleiner Fonds. Dennoch sorgt die Entscheidung für Aufsehen.

Für Sonja Knorr, bei der Ratingagentur Scope für alternative Anlagen zuständig, kommt der Schritt nicht überraschend. Dass einzelne Fonds diesen Schritt gehen müssten, sei nicht auszuschließen gewesen, schreibt die Immobilienfonds-Expertin in einer aktuellen Marktanalyse. Dennoch sollte die überwiegende Mehrheit der Produkte in der Lage sein, „die Anleger im Jahr 2026 mit den umgesetzten und geplanten Maßnahmen auszuzahlen“, gibt Knorr Entwarnung.

Offene Immobilienfonds setzen weiter Verkäufe um

Scope habe Stellungnahmen von allen Asset Managern angefragt: „Der überwiegende Teil der Fondsmanager gibt an, dass Verkäufe umgesetzt wurden und weiter werden“, so die Analystin. Finanzierungen seien ebenfalls weiterhin möglich und werden umgesetzt. „Die Wahrscheinlichkeit einer Rücknahmeaussetzung schätzt die überwiegende Zahl der Manager, insbesondere die Manager der fünf Flaggschiff-Fonds, als unwahrscheinlich ein.“

Darauf deuten auch die liquiden Mittel der Fonds hin. Die 26 von Scope analysierten offenen Immobilienfonds hielten per Ende November 2025 insgesamt Barmittel in Höhe von 16,2 Milliarden Euro – eine Liquiditätsquote von durchschnittlich 15,6 Prozent des Fondsvermögens. Knorr: „Damit liegen die Fonds auf einem etwas höheren Niveau als in den Vorjahren – und weiterhin deutlich über der regulatorischen Mindestliquiditätsanforderung von 5 Prozent.“

Keine Gefahr für Immobilienfonds-Flaggschiffe

Rechtsanwalt Christian Palme von der auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei Tilp hält es für „nicht unwahrscheinlich, dass weitere kleinere Fonds dem Vorbild von Wertgrund folgen werden“. Die größeren Fonds von Deka, Commerz Real und Union Investment dürften die Rücknahmewelle jedoch weitgehend unbeschadet überstehen, so auch die Einschätzung des Anwalts. Die Kanzlei Tilp vertritt in Gerichtsverfahren Anleger des offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI und strebt ein Musterklageverfahren an.

Rechtlich gegen die vorübergehende Fondsschließung vorgehen könnten Anleger nicht, so Palme. In der Regel hätten Anleger zwar einen Anspruch auf Auszahlung gegen Rückgabe ihrer Fondsanteile. „Davon bildet der Fall der mangelhaften Liquidität aber eine Ausnahme.“ Wird durch die Auszahlung der Anleger die Liquidität eines Fonds derart stark belastet, dass ein Weiterbestehen des Fonds fraglich oder nicht mehr möglich sei, habe die Kapitalverwaltungsgesellschaft laut Gesetz die Auszahlung sogar zu verweigern, um Anleger vor noch höherem Verlust ihrer Einlage zu schützen.

Das solle in gewisser Weise einen Interessensausgleich schaffen zwischen rückgabewilligen Anlegern und den Anlegern, die im Sondervermögen investiert bleiben wollen, erklärt Palme. Anlegern des Wertgrund Wohnselect, die nicht abwarten wollen, bleibt daher aktuell nur die Möglichkeit, ihre Fondsanteile – mit hohem Abschlag – an der Börse zu verkaufen.

Fondsschließung kann sinnvoll sein – auch im Sinne der Anleger

Eine Fondsschließung könne aber – auch im Sinne der Anleger – ein sinnvoller Schritt sein, meint Sonja Knorr: „Die Alternative wäre gewesen, Immobilien unter Wert zu verkaufen, was die Anleger nachhaltig geschädigt hätte“, so die Scope-Analystin gegenüber dem „Handelsblatt“. Dadurch habe das Management nun Zeit, Objekte ohne Druck zu verkaufen.

Die Aussetzung der Anteilsrücknahme darf nach den gesetzlichen Vorgaben maximal drei Jahre dauern. Wertgrund hat bereits angekündigt, diesen Zeitrahmen nicht ausnutzen zu wollen.