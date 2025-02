Uniimmo Wohnen ZBI: Gericht entscheidet über Risikoeinstufung

Banken und Berater vertreiben offene Immobilienfonds in der Regel als konservative Geldanlage – die in Verkaufsunterlagen angegebenen Risikokennzahlen sind niedrig. Ob diese Praxis gerechtfertigt ist, ist zum Streitthema geworden. Ein Auslöser war die Abwertung des Uniimmo Wohnen ZBI von Union Investment, der im Sommer auf einen Schlag 17 Prozent seines Werts verlor. Der offene Immobilienfonds investiert überwiegend in Wohnhäuser in deutschen Groß- und Mittelstädten, die infolge der Immobilienkrise an Wert verloren. Am Freitag soll nun das Landgericht Nürnberg-Fürth über den Fall urteilen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

„Dass offene Immobilienfonds die gleiche oder sogar eine niedrigere Risikokennzahl haben als ETFs auf kurzfristige deutsche Staatsanleihen, ist geradezu absurd“, sagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Eine so niedrige Risikokennzahl täusche darüber hinweg, wie riskant diese Anlagen tatsächlich seien.

Die Organisation hatte im vergangenen Jahr Klage gegen die in Erlangen ansässige Union-Investment-Tochter ZBI eingereicht, die den Fonds verwaltet. Statt einem niedrigen Risikoindikator von „2“ hätte „nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte (PRIIP-Verordnung) ein Risikoindikator von 6“ angegeben werden müssen, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale.

„Sollten die Gerichte unserer Auffassung folgen, können betroffene Anlegerinnen und Anleger Schadenersatz verlangen, wenn sie glaubhaft machen können, dass sie den Immobilienfonds nicht gekauft hätten, wenn im Basisinformationsblatt eine Risikokennzahl von 6 angegeben worden wäre“, sagt Nauhauser. Auch andere Branchenexperten rechnen damit, dass von dem Urteil eine Signalwirkung ausgehen könnte.

Klagen gegen Vertriebspartner eingereicht

Weitere Verfahren laufen gegen Vertriebspartner. Im September vergangenen Jahres hat die Berliner Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte eine erste Klage gegen die Volksbank Böblingen eingereicht. Insgesamt vertreten die Goldenstein-Anwälte nach eigener Aussage etwa 370 Fondsanleger. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten tausende Anleger Schadensersatzansprüche geltend machen werden. Auf Union Investment und dessen Vertriebspartner, die Volks- und Raiffeisenbanken, rollt nun eine Klagewelle zu“, so Rechtsanwalt Claus Goldenstein.

Auf Bankenrecht spezialisierte Anwälte halten Klagen gegen Vertriebspartner allerdings für schwierig. „Wurde der Uniimmo Wohnen ZBI Fonds vom Fondsaufleger ZBI selbst mit einem geringen Risikoindikator ausgegeben, können die Berater grundsätzlich diesen geringen Risikoindikator als Argumentation für eine Wertanlage mit geringen Risiken nutzen“, sagt Rechtsanwalt Christian Palme von der auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei Tilp. Entschädigungsansprüche gegen Union Investment hält Palme dagegen durchaus für möglich.

Union Investment: „Risikoeinstufung im Einklang mit geltendem Recht“

Der Fondsanbieter sieht hingegen keine Versäumnisse: Die von Union Investment erstellten Dokumente, mit denen die Vermittler arbeiten, seien „inhaltlich richtig, das heißt im Einklang mit dem geltenden Recht und weisen keinerlei Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten auf“, so die Fondsgesellschaft in einem Statement kurz nach Bekanntwerden der ersten Klagen. Insbesondere stehe die bisherige Risikoeinstufung des Fonds im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Vorschriften und begründe daher ebenfalls keinen Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Union Investment oder ZBI Fondsmanagement.