Die Vermietungsquoten offener Immobilienfonds sind stabil, zeigt eine Analyse von Scope. Für die Branche sehen die Analysten jedoch große Herausforderungen.

Die Vermietungsquoten offener Immobilienfonds in Deutschland zeigen sich robust. Das hat eine aktuelle Analyse von Scope ergeben, für die das Ratinghaus 26 Produkte mit einem Verkehrswertvolumen von insgesamt 106,1 Milliarden Euro unter die Lupe genommen hat. Der Mittelwert der Vermietungsquoten liegt bei 92,4 Prozent – und damit auf dem Niveau von Ende 2024 und Ende 2025.

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Vermietungsquote: Spitzenreiter und Schlusslichter

Die Bandbreite ist mit 83,1 bis 99,2 Prozent jedoch groß. Am oberen Ende rangieren der Deka-Immobilien Metropolen, der Uni Institutional German Real Estate und der Realisinvest Europa – sie kommen jeweils auf mehr als 97 Prozent. Von den fünf größten offenen Immobilienfonds mit mehr als 10 Milliarden Euro Volumen liegen vier über dem Durchschnitt.

Sechs Fonds kommen auf weniger als 90 Prozent. Schlusslichter sind der UBS Euroinvest Immobilien, der Grundbesitz Fokus Deutschland und der Deka-Immobilien Nordamerika mit Quoten zwischen 83 und 86 Prozent.

US-Büros belasten global ausgerichtete Fonds

Ein strukturelles Problem zeige sich vor allem bei Fonds mit hohem US-Anteil, urteilen die Scope-Experten. Die anhaltend hohen Leerstandsquoten bei amerikanischen Büroimmobilien spiegele sich in den Portfolios wider – etwa beim Uniimmo Europa, der eine Leerstandsquote von 32 Prozent im US-Segment aufweise.

Da Mietverträge in den USA typischerweise kürzer laufen als in Europa, wirke sich der Marktdruck dort schneller und direkter aus. Erste positive Signale gibt es dennoch: Laut CBRE Research sei die Gesamtleerstandsquote bei US-Büroflächen im ersten Quartal 2026 leicht auf 18,6 Prozent gesunken. Experten rechnen mit einer leichten Erholung, vor allem weil weniger gebaut wird.

Aktives Management hält Niveau – trotz Verkaufsdruck

Dass die Vermietungsquoten angesichts der erheblichen Immobilienverkäufe der vergangenen Monate stabil geblieben sind, wertet Scope als „Beleg für aktives Vermietungsmanagement“. Denn in der Regel werden die besser vermieteten Objekte veräußert – ihr Verkauf drückt also tendenziell auf die Quote. Das trifft umso mehr auf kleinere Fonds zu, die bei der Auswahl weniger flexibel sind.

Stabilisierend habe sich aber jüngst ausgewirkt, dass viele Mietverträge während der Corona-Pandemie langfristig abgeschlossen oder verlängert wurden. Hinzu kommt, dass inflationsindexierte Mietverträge – gerade bei Gewerbeimmobilien weit verbreitet – angesichts steigender Inflationsraten die Einnahmen stützen.

Ausblick: Herausforderungen bleiben groß

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Scope im Durchschnitt konstante bis leicht sinkende Vermietungsquoten. Ein stabilisierender Faktor: Der geringe Neubau sorge – vor allem im Bereich Wohnen – für eine hohe Nachfrage, was auch die Mietpreise treibt.

Dennoch: Die Herausforderungen für die Branche seien insgesamt groß. Gestiegene Leerstände beobachtet Scope bei Büros, Immobilien in B-Lagen sowie Gebäuden, die bei Nachhaltigkeitskriterien schlecht abschneiden. Zudem sei mit größerer Zurückhaltung bei Mietern sowie mehr Unternehmensinsolvenzen zu rechnen. Hinzu kommen hohe Kosten für Modernisierungen. Für viele Fonds könne es in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld schwierig werden, ihre Quote zu halten.

Für die Fondsperformance ist jedoch die Vermietungsquote zentral: „Leerstehende Immobilien erwirtschaften nicht nur keine Mieterträge, sondern verursachen zusätzlich Kosten, etwa für Renovierung, Vermarktung und laufende Bewirtschaftung“, schreiben die Scope-Experten.