Offene Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds: Wer kauft jetzt zu, wer wartet ab?
Zukaufen oder abwarten? Wie sich große offene Immobilienfonds jetzt aufstellen
Union Investment ist zurück auf der Käuferseite: Für den Uniimmo Deutschland (ISIN: DE0009805507), mit rund 15 Milliarden Euro der größte offene Immobilienfonds des Hauses, hat die Fondsgesellschaft vor kurzem das Fachmarktzentrum Kållered Retail Park in Göteborg erworben. Der Kaufpreis lag bei rund 80 Millionen Euro. Verkäufer ist das schwedische Unternehmen Ingka Centres, das zur Ikea-Muttergruppe Ingka gehört.
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