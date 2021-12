Andreas Scholz 06.10.2011 Lesedauer: 1 Minute

Offener Brief: Carmignac schimpft auf Trichet

In vier Zeitungen lässt Fondsmanager Edouard Carmignac einen offenen Brief an den Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, drucken: Financial Times, El Pais, Le Figaro und Le Monde. Darin geht der Franzose so gar nicht charmant zur Sache.