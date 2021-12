Redaktion 21.11.2017 Lesedauer: 2 Minuten

Offener Brief Friedrich von Metzler fordert aktienorientierte Altersvorsorge

Der Bankier Friedrich von Metzler will, dass die Regierung sich mehr um eine aktienorientierte Altersvorsorge bemüht. Dieses Thema sprach er kürzlich in einem offenen Brief an. Wie genau er sich das vorstellt, erklärte er in einem Interview.