Offener Immobilienfonds: Aberdeen zahlt die vierte Runde

Die vierte Auszahlungsrunde für die Anleger des Degi Europa (WKN: 980780 ) ist mager. Die zirka 90.000 Anleger erhalten 1,55 Euro pro Anteil von der Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft Aberdeen . Immerhin sind laut Unternehmensangaben 72,6 Prozent der Auszahlung für Privatanleger steuerfrei. Insgesamt schüttet Aberdeen in dieser Runde 40,6 Millionen Euro, also rund 5 Prozent des Nettofondsvermögens von 810 Millionen Euro, aus. Das Unternehmen wickelt den offenen Immobilienfonds seit Oktober 2010 ab. Im Januar bekamen die Anleger noch 3 Euro pro Anteil . Aberdeen plant im Laufe des Jahres weitere Immobilienverkäufe und will im Januar 2013 den nächsten Teil des Fondsvermögens auszahlen.