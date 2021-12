Redaktion 01.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Officefirst Immobilien Immobilientochter von IVG geht an den Markt

Das strategische Kernportfolio von IVG Immobilien geht als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Officefirst Immobilien an den Start. Hierzu hat die IVG, wie angekündigt, ihre wichtigsten Immobilienobjekte in Deutschland in der neuen Tochtergesellschaft gebündelt.