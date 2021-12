Offshore-Windenergie: Wachstum mit Windstärke 10

Dass die Banken in diesen Sektor investieren, sei ein relativ junges Phänomen. In der Vergangenheit habe nur vereinzelt Interesse geherrscht, da die Risiken im Vergleich zur reiferen landbasierten Windenergie erheblich höher waren. Kumar: „Dazu zählen beispielsweise der langwierige Zulassungsprozess, die schwierigen Installationsbedingungen, der höhere Projektaufwand sowie die komplizierte und teure Wartung und Instandhaltung.“ Allerdings tue sich hier einiges. So bemühe man sich unter anderem in Großbritannien und Deutschland, die Kosten für Turbinentechnologie und verschiedene Komponenten zu senken und bessere Installationsmethoden zu entwickeln.„Doch langsam zeigt sich, dass die Risiken im Vergleich zu den immensen Chancen, die dieser Markt bietet, an Bedeutung verlieren und dass die Investoren, an vorderster Front die Investmentbanken, diese Risiken mit innovativen Konzepten und unkonventionellem Denken zu überwinden suchen“, so Kumar.