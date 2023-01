Franklin Equity Group Fünf Anlagethemen, die uns beeindrucken

Matthew Moberg

Trotz der makroökonomischen Unsicherheit, die derzeit die Nachrichten beherrscht, beschleunigt sich das Innovationstempo und wird letztlich zu einer erheblichen Wertschöpfung in der globalen Wirtschaft führen.

Größter schwimmender Windpark erschließt Offshore-Windpotenzial in tieferen Gewässern

Der größte schwimmende Windpark der Welt hat unlängst seinen ersten Strom erzeugt. Mit ihm wird die besondere Leistungsfähigkeit der Energieerzeugung in Hochseegewässern unter Beweis gestellt (Quelle: A. Frangoul, „The ,world's largest floating wind farm‘ produces its first power,” CNBC, 14. November 2022). Gebaut wurde der Offshore-Windpark von Equinor, einem teilweise in Staatsbesitz befindlichen norwegischen Energieunternehmen. Installiert wurde er mehr als 130 Kilometer vor der Küste Norwegens in der rauen und windgepeitschten Nordsee.

Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Ölunternehmen einen freien Cashflow von 1,4 Billionen US-Dollar (Quelle: A. Chronis, J. England, K. Hardin and A. Mittal, „Striking the balance: How and where will oil and gas producers deploy their cash?“, Deloitte, 25. August 2022). Zum Vergleich: Der US Inflation Reduction Act sieht Ausgaben in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre vor. Wir gehen davon aus, dass Unternehmen, die bislang fossile Brennstoffe fördern, viele neue Technologien frühzeitig einsetzen werden – sie verfügen über das Kapital, das institutionelle Wissen und den Willen, um saubere Emissionen zu erzeugen.

Schlussfolgerung: Der Übergang zu CO2-freier und weniger CO2-intensiver Energie wird viele Formen annehmen. Schwimmende Windparks stellen eine Möglichkeit dar, wie sich die Welt in Richtung einer CO2-neutralen Energieerzeugung bewegen wird.

Künstliche Intelligenz kommt in immer neuen Anwendungen zum Einsatz

Ein vom KI-Forschungslabor OpenAI3 entwickeltes neuronales Netzwerk kann aus einfachen Texten Bilder erzeugen und kombiniert Eingabewörter sinnvoll. Die KI wurde mit Bildern und dazugehörigen Beschreibungen trainiert und geht über die bloße Erkennung einzelner Objekte hinaus, da sie zunehmend die Beziehung zwischen Objekten und Aktionen versteht. Das Modell kann Bilder über ihren ursprünglichen Bildinhalt hinaus erweitern, realistische Bearbeitungen vornehmen und neue Variationen des Bildes in einem gewünschten künstlerischen Stil erstellen.

Schlussfolgerung: Die künstliche Intelligenz stellt neue kreative Fähigkeiten unter Beweis, indem sie das exponentielle Wachstum von Daten zum Trainieren von Machine-Learning-Modellen nutzt. Zugegeben, noch sind die Bilder ein bisschen albern, aber mit der Zeit könnten sie auf neuartige Weise eingesetzt werden, zum Beispiel im medizinischen Bereich zur Darstellung von Röntgenbildern.

Grafik: Mit OpenAI erzeugte Bilder

Bilder, die auf der Grundlage des Textes „Ein angesehener Otter in mittelalterlichem Gewand, der einen Monolog aus einem Shakespeare-Stück vorträgt, digitale Kunst“ erstellt wurden. Die künstliche Intelligenz integriert den surrealen Text nahtlos in ein Bild, das exakt der Beschreibung entspricht.

Quelle: Open AI, DALL·E 2

Die NASA schickt wieder eine Rakete zum Mond

Die Artemis-1-Mission der NASA hat eine unbemannte Kapsel zur Umrundung des Mondes ins Weltall gebracht und ist damit der erste bemannte Flug der NASA seit fast 50 Jahren (Quelle: K. Chang, „NASA Blazes a Path Back to the Moon with Artemis Rocket Launch“, New York Times, 16. November 2022). Ziel des Programms ist es, bis 2025 wieder Astronauten auf den Mond zu bringen und nachfolgend auch den Mars zu betreten. Die Vereinigten Staaten revitalisieren ihr Raumfahrtprogramm mit viel Kapital und Technologie. Vor diesem Hintergrund erwarten wir weitere Investitionen in den Bereichen Telekommunikation, Meteorologie, Robotik, Tourismus sowie neue Entwicklungen, etwa mit Blick auf die Herstellung von Materialien für die Schwerelosigkeit. Jahrzehntelang war es extrem teuer, Nutzlasten in den Weltraum zu transportieren – im Space Shuttle waren es über 27.000 US-Dollar für ein halbes Kilogramm. Durch die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen sind die Kosten erheblich gesunken, sodass ein Pfund Nutzlast mit der Rakete Falcon Heavy von SpaceX nur noch rund 850 US-Dollar verlangt, was einen leichteren Zugang zum Weltraum ermöglicht (Quelle: B. Venditti, „The Cost of Space Flight Before and After SpaceX“, Visual Capitalist, 27. Januar 2022).

Schlussfolgerung: Die Raumfahrt bietet große Entwicklungschancen: Privatunternehmen haben die Innovation vorangetrieben, und wir erwarten das Entstehen von Branchen, die die geringeren Hindernisse beim Zugang zum Weltraum und zur Mondoberfläche monetarisieren.