Neuer Vertriebschef Ofi AM holt Guillaume Poli in die Geschäftsleitung

Wechsel in der Geschäftsführung von Ofi Asset Management: Franck Dussoge geht nach neun Jahren bei der Ofi-Gruppe in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Leiter für Entwicklung, Kunden und Vertrieb wird Guillaume Poli. Als Mitglied der Geschäftsleitung ist Poli in seiner neuen Position für die Abteilungen Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Kundenlösungen, Produktentwicklung und Kundenservice verantwortlich. Er berichtet an Jean-Pierre Grimaud, Chef der Ofi-Gruppe.

Der 54-Jährige war den Angaben zufolge sowohl in Frankreich als auch international im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung tätig. Poli arbeitete für Société Générale, Nomura, Bankers Trust International und Goldman Sachs. Im Jahr 2000 kam er zu Edmond de Rothschild und übernahm dort 2012 die Leitung der Geschäftsentwicklung.