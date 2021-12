Deutschland und Österreich Ofi AM wechselt Vertriebspartner aus

Ofi Asset Management beendet endgültig die strategische Vertriebspartnerschaft mit der Oldenburgischen Landesbank (OLB). Für Österreich endete diese schon zum Jahreswechsel. Seitdem ist dort die Willenbacher Advisory mit Sitz in Wien zuständig. Zu Ende Juni fand nun auch ein Wechsel in Deutschland statt. Das sechsköpfige Team von Active Fund Placement aus Frankfurt hat den Vertrieb der in Deutschland zugelassenen Ofi-Fonds übernommen.

Zielgruppe sind weiterhin semi-institutionelle und institutionelle Kunden wie Family Offices, Dachfondsmanager, Vermögensverwalter, Privatbanken, Universalbanken, Stiftungen und Versicherungen. „Deutschland und Österreich spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Internationalisierung unseres Fondsgeschäfts in Europa. Mit unseren zwei neuen strategischen Vertriebspartnern wollen wir unsere Präsenz in diesen Märkten fortsetzen und weiter ausbauen“, sagt Christophe Mallet, Leiter International Development bei Ofi AM.

Der französische Asset Manager ist seit 2017 auf den beiden deutschsprachigen Märkten präsent. Die Produktpalette aus elf Fonds bleibt unverändert bestehen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Der Fokus liegt auf dem OFI Precious Metals Fonds und dem Ofi RS Act4 Positive Economy Fonds.