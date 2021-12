Oktober 2019 Flossbach von Storch eröffnet Büro in Frankfurt

Flossbach von Storch unterhält ab Oktober dieses Jahres ein Büro in Frankfurt am Main. Die neuen Räumlichkeiten des bankenunabhängigen Vermögensverwalters befinden sich in der Marienstraße 11. Die feierliche Eröffnung erfolgt am 30. Oktober 2019.

Flossbach von Storch ist einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland mit Hauptsitz in Köln. Mit rund 200 Mitarbeitern verwaltet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge ein Vermögen von mehr als 42 Milliarden Euro.