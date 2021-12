Oktoberfest 2019 Wiesn-Bierpreis erreicht neuen Höchststand

„O’zapft is!“, heißt es am Samstagmittag wieder in der Schottenhamel-Festhalle, wenn das 186. Münchner Oktoberfest mit dem Anstich des ersten Bierfasses beginnt. Für jede der zuletzt etwa 7,5 Millionen auf der Wiesn ausgeschenkten Maß Bier zahlen Besucher in diesem Jahr so viel wie noch nie.