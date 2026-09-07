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„Aktive Portfoliomanager müssen sich dem Vergleich mit ETFs stellen“
Fondsmanager Olaf Hein „Aktive Portfoliomanager müssen sich dem Vergleich mit ETFs stellen“
Olaf Hein investiert als Vorstand der Investmentgesellschaft Convalue seit 2021 in DACH-Aktien und in globale Aktienfonds. Er verfolgt eine langfristige Value-Strategie. Convalue existiert seit 2019 und geht aus der Instant IPO hervor.
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