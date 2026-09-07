Olaf Hein investiert als Vorstand der Investmentgesellschaft Convalue seit 2021 in DACH-Aktien und in globale Aktienfonds . Er verfolgt eine langfristige Value-Strategie. Convalue existiert seit 2019 und geht aus der Instant IPO hervor.

DAS INVESTMENT: Sie befinden sich im Herbst Ihrer Karriere, haben Sie im Vorgespräch gesagt. Wie ist Ihr bisheriger Weg verlaufen?



Olaf Hein: Meine Laufbahn ist absolut untypisch. Ich kam erst mit Ende 30 zum Portfoliomanagement. Davor war ich selbstständig als Berater tätig, habe eine Weile in den USA gelebt und dort promoviert. Es war nicht abzusehen, dass daraus einmal ein Job im Portfoliomanagement werden würde.

In welchem Bereich haben Sie promoviert?



Hein: Im amerikanischen Pensionsfondsmanagement. Das war gegen Ende der Achtzigerjahre.

Wie ging dann weiter?



Hein: Ich kam von New York zurück zur Deutschen Bank nach Frankfurt. Nach rund drei Jahren - ich glaube es war 1990, bin ich gemeinsam mit einem Kollegen aus New York von dem Hamburger Investor Karl Ehlerding - quasi als Assistent - für seine Börsentransaktionen angeheuert worden.

Dieser Investor ist Ihrem Unternehmen bis heute verbunden?



Hein: So ist es. Karl Ehlerding ist aktuell mit seiner Familie mit rund 40 Prozent an der Convalue beteiligt. Er sitzt auch in unserem Aufsichtsrat. Wir kennen uns inzwischen rund 35 Jahre. Ich glaube fest an langfristige Beziehungen, gerade in diesem schnelllebigen Geschäft.



Parallel dazu hatten wir 1995 wir mit dem bekannten Heidelberger Investor Thomas Zours die Sparta gegründet und in den Nullerjahren in unterschiedlichen Konstellationen noch zwei weitere börsennotierte AGs.

Was war der Geschäftszweck dieser drei Aktiengesellschaften?



Hein: Im Grunde waren das Fonds im Aktienmantel. Sie waren nicht besonders groß, unterschieden sich inhaltlich aber kaum von einem klassischen Fonds – außer, dass sie höhere Einzelgewichtungen eingehen konnten, weil eben keine Rückgabe von Anteilen drohte.

Was macht gutes Fondsmanagement aus?



Hein: Keine leichte Frage. Im bin jetzt fast 30 Jahre im Geschäft und würde sagen, die Zwanzigerjahre unterscheiden sich fundamental von der Zeit davor.



Aktives Fondsmanagement war lange sehr erfolgreich. Doch zuerst kam der Siegeszug der ETFs, die inzwischen etwa 50 Prozent aller Anlagegelder auf sich vereinen und dabei immer „aktiver“ strukturiert werden – allerdings zu einem Bruchteil der üblichen Gebühren. Und nun wird mit dem Einzug der KI der Informationsvorsprung der institutionelle Investoren nahezu vollständig eliminiert.

“ Der Index lebt offenbar prächtig mit der Übergewichtung der populärsten Aktien.

Wie wichtig ist aktives Management in Zeiten von KI-gestützen Fonds?



Hein: Es gibt genügend Studien, die zeigen: Aktives Management schafft über mehrere Jahre gesehen nur äußerst selten einen echten Mehrwert gegenüber einem breiten Index. Dafür gibt es mehrere Gründe: Selbstüberschätzung des Portfoliomanagers, Home Bias, Closed Indexing und natürlich hohe Kosten.



Nobelpreisgewinner William Forsyth Sharpe hat uns schon in den Siebzigern beigebracht, dass in der Summe alle aktiven Portfoliomanager zusammen genau die Indexrendite erzielen – minus Kosten.



Im Grunde ist ein guter aufgebauter Index nur schwer zu schlagen, weil er in der Regel bereits aus den erfolgreichsten Unternehmen an der Börse besteht – sonst wären sie ja gar nicht erst im Index. Die schwächeren Werte scheiden aus, neue populärere Unternehmen rücken nach. Der Index lebt – trotz gegenteiliger Ansichten - offenbar prächtig mit der Übergewichtung der populärsten Aktien, verliert nie die Nerven, versucht kein Market-Timing und auch hohe Kursverluste von Einzelaktien hinterlassen kaum Spuren.



Viele große Anbieter von passiven Produkten arbeiten inzwischen fast umsonst und verdienen stattdessen an Spreads. Die aktive Branche steht also sowohl performance- als auch kostenseitig unter Druck. Man muss klar sagen: Es ist äußerst selten, dass ein aktives Portfolio international breite Indizes wie den MSCI World oder gar den S&P 500 schlägt. Das sollte nachdenklich stimmen.

“ Große, interdisziplinär aufgestellte Teams geben heute in fast jedem Bereich den Ton an.

Was folgt für Sie daraus?



Hein: Ich verstehe, dass Menschen gerne einen persönlichen Ansprechpartner haben, der sagt: Ich passe auf dein Geld auf und wenn sich eine Krise im Markt abzeichnet, bin ich besonders vorsichtig und mische zum Beispiel Gold, Wald oder Rohstoffe bei. Das klingt auf dem Papier gut, funktioniert aber nicht der Realität.



Ich bin selbst im Herzen aktiver Manager, aber genau weil ich die - sagen wir „statistischen Nachteile“ des aktiven Management kenne, geht es mir nicht darum, um jeden Preis aktiv zu sein. Mein Ziel ist eine Struktur zu finden, die passive, sprich regelbasierte Ansätze mit ausgesuchten aktiven Fondsmanagern kombiniert, die mit ihrem Anlagekonzept eine echte Nische abdecken.



Solche Spezialisten können, zusammengenommen, durchaus Mehrwert erzielen. Für mich bilden diese Manager – wohlbemerkt gemeinsam - einen „aktiven Portfolio-Index“. Was ich dagegen für unrealistisch halte: dass sich ein Zwei-Mann-Team irgendwo hinsetzt und behauptet, es habe die besseren Ideen als alle anderen und werde damit groß herauskommen. Das funktioniert auch in fast keinem anderen Beruf.



Große, interdisziplinär aufgestellte Teams geben heute in fast jedem Bereich den Ton an – und für mich gilt das im Portfoliomanagement ganz genauso.

Das heißt, Sie setzen bei Convalue ganz gezielt auf spezialisierte Fondsmanager?



Hein: Genau. Ich habe selbst einen langen Lernprozess durchlaufen. Ich habe mich in Unternehmen verliebt, war regelrecht begeistert – und bin häufig böse gescheitert. Auch die Erfahrung von vielleicht 100 Firmenbesuchen vor Ort und sicher mehr als 500 Firmengespräche auf Konferenzen haben das nicht verhindert. Man neigt dazu, die jeweilige Equity-Story sehr persönlich zu nehmen und sich emotional mit dem Unternehmen zu verbinden. Dieses psychologische Phänomen wird auch als kognitive Konsistenz bezeichnet.



Letztlich ist ein Vorstand eines Unternehmens auch immer der Verkäufer einer Erfolgsstory – sonst hätte er den Job nicht. Keiner sagt Ihnen: „Bei uns gibt es gerade großen Probleme, wir melden uns wenn wir wieder im Aufwärtstrend sind.“



Ich achte heute viel stärker darauf, was historisch an der Börse tatsächlich funktioniert hat – welche Werte, welche Konzepte – und versuche, das vom einzelnen Unternehmen zu trennen. Gemeinsam mit einem Kollegen bin ich so auf die Idee gekommen, neue Anlageidee zunächst an der Entwicklung von Aktien, Fonds oder ETFs zu messen, die historisch über die vergangenen zehn am besten abgeschnitten haben. Erst wenn eine Aktie oder ein Fondsmanagerdabei gut abschneidet, setze ich zu einer vertieften Prüfung an.

Haben Sie ein Beispiel dafür?



Hein: Aktuell etwa die Talanx – der zweitgrößte Versicherer in Deutschland, zu dem auch Hannover Rück und HDI gehören. Ein milliardenschwerer Konzern, der trotzdem weitgehend unbekannt ist, keine große Kapitalmarktkommunikation betreibt und einfach ruhig seinen Weg geht. Wenn man sich die Wertentwicklung der Talanx-Aktie anschaut, ist das vermutlich die Aktie mit der einer der höchsten Rendite in Deutschland über die vergangenen 10 bis 15 Jahre.



Auch bei internationalen Beteiligungsgesellschaften gibt es solche Beispiele. Am bekanntesten ist sicher Berkshire Hathaway, die historisch hervorragend abgeschnitten hat. Aber es gibt auch weniger bekannte Firmen, etwa die schwedische Investor, zum Teil im Besitz der Familie Wallenberg, die in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von gut 18 Prozent erzielt hat.

Sie sind außerdem regelmäßig auf der Value X in Zürich unterwegs, eine Konferenz für Fondsmanager von Value-Investor Guy Spier veranstaltet.



Hein: Richtig. Auf der Value X treffen sich seit 2013 etwa 100 Investoren aus rund 25 Ländern , die überwiegend privat aufgestellt sind, das heißt ohne große Fondsgesellschaft im Rücken. Sie halten dort Präsentationen, die von der Gruppe kritisch analysiert werden. Inzwischen gibt es auch diverse Value X Ableger – unter anderem demnächst wieder auf Zypern mit rund 70 Präsentationen, bei der ich die Investor AB vorstellen werde.

Mit welchen Eigenschaften kann Sie ein Fondsmanager dort überzeugen?



Hein: Der Manager muss zunächst mein Anlagekonzept in gewisser Weise mittragen, also weitgehend value-orientiert unterwegs sein – wer primär auf Biotech oder Halbleiter setzt, kommt für mich nicht infrage. Dann sollte er bewusst selbstreflektiert sein. Das zeigt sich insbesondere in seinen periodischen Berichten. Wie analysiert er seine Entscheidungen, wie kommentiert er insbesondere seine Fehler? Welche Schlüsse zieht er daraus? Das machen zum Beispiel erstaunlich wenige große Fondsgesellschaften.



Außerdem sollte er substanziell eigenes Geld investiert haben, eine gute Ausbildung mitbringen und absolut vertrauenswürdig sein. Idealerweise sollte er – ich möchte fast sagen: mit seinem Beruf verheiratet sein – die meisten dieser Manager haben kein besonders gutes Golfhandicap.



Ich habe alle Bücher von Jack Schwager gelesen, die sogenannte Stock-Market-Wizards-Reihe. Dutzende von Interviews mit den weltweit erfolgreichsten Tradern, sogenannte Super Trader. Neben einer auffällig langen Lehrzeit hat praktisch jeder von ihnen über Jahre hinweg 70 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet.



Das wollen und können nur die wenigsten – ich gehöre jedenfalls nicht dazu.

Portfoliomanger oder gar Supertrader zu sein ist ein also ein Beruf, in dem man außerordentlich viel Zeit und Ressourcen investieren muss. Auch die unvermeidlichen Verluste, die man Tag täglich zu verdauen hat, sind eine außerordentliche psychische Belastung.

Welche Rendite sollte einer ihrer Fondsmanager im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre mindestens vorweisen können?



Hein: Idealerweise nördlich von 10 Prozent pro Jahr. Wenn es ein Fondsmanger schafft über einen Zeitraum von 15 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 Prozent zu erzielen (und nur wenige Manager haben einen Trackrecord von 15 Jahren) gehört er bereits zur absoluten Spitzengruppe unter den weltweiten Anlegern.



Unsere eigene Gesellschaft steht da nicht ganz vorne. Wir kommen derzeit in den letzten 4 Jahren auf jährlich etwa 9,5 Prozent – hatten dabei aber auch eine relativ hohe Cash-Quote.