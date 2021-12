Ole Soeberg verstärkt Skagen Funds

Ole Soeberg wechselt in das Fondsmanagement des Fonds Skagen Vekst (WKN: A0BLVF). Er stößt zu den Fondsmanagern Beate Bredesen und Ross Porter hinzu. Bisher war er bei Skagen Mitglied im Aufsichtrat. Von diesem Posten wird er zurücktreten. Gleichzeitig war Soeberg bisher Mitglied der Geschäftsführung beim dänischen Versicherer Tryg (ehemals Trygvesta) und seit 2006 verantwortlich für das Segment Investor Relations. In den Neunzigern war er als Analyst für globale Aktien bei der Alfred Berg Bank und Carnegie Investment Bank in Dänemark tätig.Der Aktienfonds Skagen Vekst besteht seit 1993 und hat ein Fondsvermögen von rund 10 Milliarden Norwegischen Kronen (1,3 Milliarden Euro). Das Fondsmanagement kauft Aktien weltweit mit einem Schwerpunkt auf Norwegen (48 Prozent), USA und Südkorea (beide 8 Prozent). Vor allem wird in den Transport sowie den Erdöl- und Erdgassektor investiert, beispielsweise die norwegischen Firmen Kongsberg Gruppen, DOF und Solstad Offshore.