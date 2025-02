Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat eine Klausel der Allianz Lebensversicherung für unwirksam erklärt, die bei sinkenden Renditen zwar eine Rentenkürzung erlaubte, aber keine entsprechende Erhöhung bei verbesserten Verhältnissen vorsah. Damit gaben die OLG-Richter der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Recht, die gegen diese Klausel klagte.

Der Fall

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg klagte gegen eine Klausel in den fondsgebundenen Riester-Rentenverträgen der Allianz. Die Klausel ermöglichte es dem Versicherer, den Rentenfaktor bei nicht vorhersehbarer und nachhaltiger Absenkung der Kapitalanlagerendite zu reduzieren. Der Rentenfaktor legt fest, wie viel Geld der Kunde pro 10.000 Euro eingespartem Kapital erhält.

In dem konkreten Fall wurde bei Vertragsabschluss 2006 ein Rechnungszins von 2,75 Prozent angesetzt, was einer Rente von 38,74 Euro pro 10.000 Euro Policenwert entsprochen hätte. Die Allianz reduzierte den Rentenfaktor später in zwei Schritten auf 30,84 Euro, wobei ein Rechnungszins von 1,25 Prozent zugrunde gelegt wurde.

Das Urteil

Das Landgericht hat die Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit Urteil vom 10.07.2023 abgewiesen (Aktenzeichen: 53 O 214/22). Daraufhin legten die Verbraucherschützer Berufung ein. Der 2. Zivilsenat des OLG Stuttgart gab der Klage der Verbraucherzentrale statt (Aktenzeichen 2 U 143/23). Das Gericht untersagte der Allianz die weitere Verwendung der Klausel sowie inhaltsgleicher Regelungen. Die Klausel sei wegen unangemessener Benachteiligung der Verbraucher gemäß Paragraf 307 Absatz 1 BGB unwirksam, so die OLG-Richter.

Die Begründung des OLG

Das Gericht stützte seine Entscheidung auf zwei zentrale Aspekte: Erstens berücksichtige die Klausel ausschließlich das Interesse des Versicherers an einer Rentensenkung, ohne eine Verpflichtung zur Wiederanhebung bei verbesserten Verhältnissen vorzusehen. Die später in Anschreiben freiwillig abgegebene Zusage zur Rentenerhöhung bei besseren Rechnungsgrundlagen zum Rentenbeginn reiche nicht aus, so das OLG. Eine solche Verpflichtung müsse sich aus den ursprünglichen Versicherungsbedingungen ergeben.

Zweitens kritisierten die Richter das Fehlen angemessener Reaktionsmöglichkeiten für die Versicherungsnehmer. Das bestehende Recht auf jährliche Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen sei keine ausreichende Option, da diese Zahlungen in der Höhe begrenzt seien und nach Erreichen des steuerlich absetzbaren Höchstbetrags von 2.100 Euro pro Jahr nicht mehr möglich seien.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hat der Senat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Als Verbandsklage nach dem Unterlassungsklagengesetz hat die Entscheidung zur Folge, dass die Allianz die Klausel weder in künftigen Verträgen verwenden noch sich in laufenden Verträgen darauf berufen darf.

Verbraucherschützer: „Etappensieg"

„Zwar darf der Versicherer nach dem Versicherungsvertragsgesetz die Rente herabsetzen. Allerdings muss er sich dann spiegelbildlich in transparenter Weise dazu verpflichten, die Rente wieder zu erhöhen, wenn die Umstände, die zur Kürzung der Leistung geführt haben, später entfallen“, erläutert Niels Nauhauser, Abteilungsleiter bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das Urteil sei ein „Etappensieg", der voraussichtlich vom Bundesgerichtshof final geklärt werden müsse.

Die Verbraucherschützer sehen in dem Fall ein grundsätzliches Problem. „Die Entscheidung des Gerichts unterstreicht, dass die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland in ihrer derzeitigen Form nicht verbraucherfreundlich ausgestaltet ist“, kritisiert Nauhauser. Die Verbraucherzentrale fordert daher ein standardisiertes Basisprodukt in der privaten Altersvorsorge nach schwedischem Vorbild.

Das ist nicht das erste Urteil, das der Allianz das Absenken des Rentenfaktors untersagt. So befand im Juli vergangenen Jahren das Amtsgericht Reinbek, dass die Allianz die Kunden „unangemessen benachteiligt“, wenn sie den Rentenfaktor ihrer Fondspolicen mit sinkenden Höchstrechungszinsen absenkt. Denn auch diese Klausel regelte nur die Herabsenkung des Rentenfaktors, nicht aber die Erhöhung.

Allianz: Absenkung des Rentenfaktors „erforderlich und angemessen“

Gegen das Urteil des Amtsgerichts Reinbek legte die Allianz nach eigenen Angaben Berufung ein. Ob sie das auch gegen das aktuelle OLG-Urteil tun wird, hat die Allianz nach eigenen Angaben noch nicht entschieden. „Unabhängig davon gilt, dass Kunden mit entsprechenden Verträgen auch bei Rechtskraft des vorliegenden Urteils gegenüber heute nicht schlechter gestellt werden“, erklärt eine Sprecherin der Versicherung.

Allianz Leben habe bei sämtlichen Produktgestaltungen die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr sorgfältig geprüft, so die Sprecherin weiter. Die strittige Rentenfaktorsenkung stelle eine ausgewogene Regelung dar, die auch die Interessen der Versicherten berücksichtige. Auch die Aussage, dass die Klausel lediglich die Senkung der künftigen Rente regele, trifft nach Auffassung der Allianz-Vertreterin nicht zu: „Unter bestimmten Voraussetzungen ist nach einer Anpassung des Rentenfaktors auch eine Wiederanhebung des Rentenfaktors möglich“.

Darüber hinaus sei die Absenkung des Rentenfaktors auch von einem unabhängigen, aktuariellen Treuhänder geprüft und für „erforderlich und angemessen“ befunden worden, heißt es weiter von der Allianz.

Der Rentenfaktor habe Einfluss auf nur einen Teil der zukünftigen Rentenleistung, der zu Rentenbeginn berechnet wird und ab dann garantiert ist. Entscheidend bei einer Rentenzahlung sei aber die Gesamtrente, argumentiert die Allianz-Sprecherin. Sie bestehe aus der ab Rentenbeginn garantierten Rente und einem zusätzlichen Betrag aus der Überschussbeteiligung. Die Überschussbeteiligung werde von der Anpassung des Rentenfaktors nicht beeinflusst.

„Grundsätzlich gilt: Eine Anpassung des Rentenfaktors zur Berechnung der Rente greift nicht in Garantiezusagen von Allianz Leben ein. Allianz Leben steht zu allen vertraglichen Zusagen und Garantien“, heißt es vom Unternehmen.