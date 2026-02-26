Wer die Kernaufgaben seines Berufs nicht mehr erledigen kann, hat Anspruch auf BU-Rente – auch dann, wenn diese Aufgaben weniger als die Hälfte seiner Arbeitszeit ausmachen.

Ein Hufschmied, der Schmerzen in der Lendenwirbelsäule hat und deswegen keine Pferde festhalten und beschlagen kann, hat Anspruch auf BU-Rente – selbst wenn er weniger als die Hälfte seiner Arbeitszeit mit den Pferden direkt arbeitet.

Wer den Kernbereich seines Berufs nicht mehr ausüben kann, hat Anspruch auf Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung – auch wenn dieser Kernbereich weniger als die Hälfte der Arbeitszeit ausmacht. Das hat das Oberlandesgericht Celle in einem Urteil vom 18. August 2025 klargestellt (Aktenzeichen: 11 U 97/23). Björn Thorben M. Jöhnke, Partner der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte und Fachanwalt für Versicherungsrecht, bespricht die Entscheidung.

Der Fall: Hufschmied mit Rückenproblemen

Ein selbstständiger Hufschmied beantragte ab April 2019 Leistungen aus seiner Berufsunfähigkeitsversicherung. Grund waren Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, die ihn an der körperlich anspruchsvollen Arbeit hinderten – dem Heben und Festhalten von Pferden beim Beschlagen.

Der Versicherer lehnte die Leistungen ab. Gestützt auf ein eigenes Sachverständigengutachten argumentierte er, eine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit von mindestens 50 Prozent liege nicht vor, da der Versicherungsnehmer weiterhin organisatorische und administrative Aufgaben erledigen könne.

Das Landgericht Stade wies die Klage des Versicherungsnehmers zunächst ab. Die zweite Instanz sah den Fall anders.

Das Urteil: Wertschöpfung statt Stundenzahl

Das OLG Celle stellte klar, dass die Beurteilung von Berufsunfähigkeit nicht allein anhand eines starren Zeitanteils von 50 Prozent erfolgen darf. Maßgeblich sei vielmehr die wesentliche Prägung der beruflichen Tätigkeit. Bei einem Hufschmied ist das die handwerkliche Arbeit am Pferd – sie stellt den wertschöpfenden Kernbereich des Berufs dar. Dass der Versicherungsnehmer noch Büro- und Verwaltungsarbeiten erledigen konnte, ändert daran nichts.

Das Gericht bejahte eine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit ab dem 1. April 2020.

Zusätzlich äußerte das OLG Celle erhebliche Mängel an dem vom Versicherer eingeholten Gutachten, das damit als medizinische Grundlage für die Leistungsablehnung weitgehend entfiel.

Stichtagsprinzip: Kein neuer Streitgegenstand

Der Versicherer hatte außerdem argumentiert, Berufsunfähigkeit sei – wenn überhaupt – erst nach Abschluss der vorgerichtlichen Anspruchsprüfung eingetreten, was einen neuen Streitgegenstand begründe. Auch damit drang er nicht durch.

Das OLG Celle bestätigte, dass das sogenannte Stichtagsprinzip lediglich festlegt, auf welche berufliche Tätigkeit sich die Berufsunfähigkeitsprüfung bezieht. Kann ein Versicherungsnehmer den genauen Eintrittszeitpunkt nicht beweisen, sei das ein Beweisproblem – aber kein Grund, einen neuen Streitgegenstand anzunehmen. Das Gericht stützte sich dabei auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1987 (BGH, Urteil von 13.05.1987, Aktenzeichen: IVa ZR 8/86).

Das meint der Experte

Das Urteil ist vor allem für Selbstständige relevant, betont Jöhnke. Anders als bei angestellten Arbeitnehmern, bei denen sich die Arbeitsaufgaben oft leichter durch den Arbeitgeber umverteilen lassen, muss bei Selbstständigen die konkrete berufliche Tätigkeit mit ihrem charakteristischen Schwerpunkt bewertet werden. „Eine rein zeitliche Betrachtung greift hier zu kurz“.

Für Versicherte, deren BU-Antrag mit Verweis auf verbleibende Restarbeitsfähigkeit abgelehnt wurde, zeigt das Urteil: Entscheidend ist nicht, was noch möglich ist – sondern ob das Wesentliche des Berufs noch ausgeübt werden kann.