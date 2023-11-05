Er folgt auf Karl von Rohr Morgan-Stanley-Chef Oliver Behrens übernimmt DWS-Aufsichtsratsvorsitz

Oliver Behrens, Deutschland-Chef von Morgan Stanley, soll am 6. Juni 2024 den Posten des Aufsichtratsvorsitzenden bei der DWS übernehmen. Er folgt damit auf Karl von Rohr.

Oliver Behrens begann seine Karriere bei der Deutschen Bank. 2024 soll der heutige Deutschland-Chef von Morgan Stanley Aufsichtsratschef bei der DWS werden.

Oliver Behrens, Deutschland-Chef von Morgan Stanley, wird den Aufsichtsratsvorsitz der DWS von Karl von Rohr übernehmen. Dies gab die DWS bekannt. Karl von Rohr erklärte im Frühjahr, den Vorsitz bis spätestens 31. Oktober 2023 niederzulegen. Die offizielle Amtsübergabe erfolgt nach der Hauptversammlung am 6. Juni.

Behrens bringt umfangreiche Erfahrungen im Asset Management mit. Für ihn ist es eine Rückkehr an die alte Wirkstätte: Behrens startete seine Karriere 1982 bei der Deutschen Bank und war von 1992 bis 2005 bei der DWS tätig, bevor er zur Dekabank wechselte. Dort diente er als interimistischer CEO nach dem Weggang von Franz Waas im Jahr 2012.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Karl von Rohr wurde zuvor vorgeworfen, zu lange am ehemaligen DWS-Chef Asoka Wöhrmann festzuhalten. Auch die Greenwashing-Vorwürfe gegenüber der DWS und der damit verbundene Imageschaden wurden ihm zur Last gelegt.

Mit fast 80 Prozent der Anteile an der börsennotierten DWS steht die Deutsche Bank weiterhin eng mit der Fondsgesellschaft in Verbindung.