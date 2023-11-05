Er folgt auf Karl von Rohr Morgan-Stanley-Chef Oliver Behrens übernimmt DWS-Aufsichtsratsvorsitz

Oliver Behrens: Morgan-Stanley-Chef übernimmt DWS-Aufsichtsratsvorsitz
Oliver Behrens, Deutschland-Chef von Morgan Stanley, wird den Aufsichtsratsvorsitz der DWS von Karl von Rohr übernehmen. Dies gab die DWS bekannt. Karl von Rohr erklärte im Frühjahr, den Vorsitz bis spätestens 31. Oktober 2023 niederzulegen. Die offizielle Amtsübergabe erfolgt nach der Hauptversammlung am 6. Juni.
Behrens bringt umfangreiche Erfahrungen im Asset Management mit. Für ihn ist es eine Rückkehr an die alte Wirkstätte: Behrens startete seine Karriere 1982 bei der Deutschen Bank und war von 1992 bis 2005 bei der DWS tätig, bevor er zur Dekabank wechselte. Dort diente er als interimistischer CEO nach dem Weggang von Franz Waas im Jahr 2012.
Karl von Rohr wurde zuvor vorgeworfen, zu lange am ehemaligen DWS-Chef Asoka Wöhrmann festzuhalten. Auch die Greenwashing-Vorwürfe gegenüber der DWS und der damit verbundene Imageschaden wurden ihm zur Last gelegt.
Mit fast 80 Prozent der Anteile an der börsennotierten DWS steht die Deutsche Bank weiterhin eng mit der Fondsgesellschaft in Verbindung.