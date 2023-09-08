Oliver Bilal von Invesco „Die Tage des Mischfonds sind gezählt“

Oliver Bilal über günstige ETFs und das Ende des Mischfonds
In der Welt der Investmentfonds ist weniger oft mehr, zumindest aus Sicht der Anleger. Denn während man bei Autos oder Maßanzügen für höhere Preise gewöhnlich auch bessere Qualität bekommt, gilt bei Fonds das Gegenteil. Je höher die Gebühren, desto weniger Gewinn bleibt am Ende übrig. ETFs haben sich als kostengünstige Alternative etabliert. Vor Kurzem fachte Invesco mit seinem FTSE All-World, dessen laufende Kosten nur noch 15 Basispunkte pro Jahr betragen, den Preiskampf wieder an.