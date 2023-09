Oliver Bilal von Invesco „Die Tage des Mischfonds sind gezählt“

In der Welt der Investmentfonds ist weniger oft mehr, zumindest aus Sicht der Anleger. Denn während man bei Autos oder Maßanzügen für höhere Preise gewöhnlich auch bessere Qualität bekommt, gilt bei Fonds das Gegenteil. Je höher die Gebühren, desto weniger Gewinn bleibt am Ende übrig. ETFs haben sich als kostengünstige Alternative etabliert. Vor Kurzem fachte Invesco mit seinem FTSE All-World, dessen laufende Kosten nur noch 15 Basispunkte pro Jahr betragen, den Preiskampf wieder an.



In der Welt der Investmentfonds ist weniger oft mehr, zumindest aus Sicht der Anleger. Denn während man bei Autos oder Maßanzügen für höhere Preise gewöhnlich auch bessere Qualität bekommt, gilt bei Fonds das Gegenteil. Je höher die Gebühren, desto weniger Gewinn bleibt am Ende übrig. ETFs haben sich als kostengünstige Alternative etabliert. Vor Kurzem fachte Invesco mit seinem FTSE All-World, dessen laufende Kosten nur noch 15 Basispunkte pro Jahr betragen, den Preiskampf wieder an. Doch wie tief können die Kosten sinken, damit ein Anbieter überhaupt noch Geld verdient? Darüber sprachen mir mit Invescos Emea-Vertriebschef Oliver Bilal bei einem Treffen in München. Der antwortete: „Dieser ETF hat eine besondere Stellung in unserem Portfolio.“ Was er damit meint, warum es Markentreue auch bei ETFs gibt und warum es der klassische Mischfonds in Zukunft immer schwerer haben wird, lesen Sie hier im Gespräch. DAS INVESTMENT: Herr Bilal, Sie leiten die Vertriebsaktivitäten von Invesco in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und den US-Offshore-Märkten. Sie vertreiben nach wie vor aktive Fonds, sind aber auch die Nummer 4 im globalen ETF-Markt. Fühlt es sich merkwürdig an, in zwei konkurrierenden Lagern zugleich unterwegs zu sein?

Oliver Bilal: Ich sehe das nicht als Gegensatz, sondern als komplementäre Koexistenz. Es sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze, die uns auf der Vertriebsseite ermöglichen, einen passgenauen Blend für Kunden zu kreieren. Meiner Meinung nach wird das Investmentvehikel an sich dank neuer Technologien wie der Blockchain ohnehin irgendwann in den Hintergrund treten. Der ETF war nur der erste Schritt. Der nächste Schritt wird ein Token sein, der alles in Sekunden handelbar macht. Sie reden schon über den nächsten Schritt, dabei gehen viele Asset Manager nicht mal den ersten. Sie sträuben sich davor, ETFs aufzulegen und bleiben eisern bei aktiven Fonds. Verpassen die nicht den Anschluss?