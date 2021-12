Redaktion 11.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

Oliver Hart und Bengt Holmström Nobelpreis für Boni-Forschung

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den britischen Forscher Oliver Hart und den Finnen Bengt Holmström. Damit werde ihr Beitrag zur Vertragstheorie gewürdigt, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Ihre Theorien seien „wertvoll für das Verständnis von Verträgen und Institutionen sowie von potenziellen Fallstricken bei der Vertragsgestaltung“.