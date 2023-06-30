Hedgefonds Nachbeben des Odey-Skandals: Oliver Keltons Fonds offenbar vor Wechsel zur Konkurrenz

Odey Asset Management (OAM) plant, vier von Oliver Kelton verwaltete Fonds an SW Mitchell Capital zu übergeben. Dieser Schritt folgt auf Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen OAM-Gründer Crispin Odey.

Vor zwei Wochen sorgte der Skandal um Crispin Odey für Schlagzeilen. Sein 1991 gegründeter Hedgefonds Odey Asset Management verwaltete zwischenzeitlich mehr als 13 Milliarden US-Dollar, zuletzt waren es rund 4,4 Milliarden. Nun steht er aufgrund von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs unter Druck. Nachdem sich bereits Partner von ihm abgewendet haben, gibt es nun auch Konsequenzen für die verwalteten Fonds.

Odey Asset Management (OAM) befindet sich einem Bericht der „Financial Times“ zufolge in „fortgeschrittenen Gesprächen“ über die Übergabe von vier Fonds, bislang verwaltet von Oliver Kelton, an das Investmentunternehmen SW Mitchell Capital. Kelton soll ebenfalls vor einem Wechsel stehen.

Betroffen sind die Fonds:

Brook Continental European Fund

Brook European Focus Fund

Odey Pan European Fund

Brook European Focus Absolute Return Fund

Der Brook European Focus ist mit einem verwalteten Vermögen von 577 Millionen Euro der größte der genannten Fonds. Kelton hat Anfang des Monats den Odey Pan European Fund von Crispin Odey übernommen, nachdem die Partner der von ihm gegründeten Firma den Finanzier als Reaktion auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entlassen hatten.

Vor der endgültigen Entscheidung zur Übergabe der Fonds stehen allerdings noch Due-Diligence-Prüfungen sowie die Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsbehörden aus​​, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur „Reuters“.

Kelton genießt aufgrund seiner Fachkompetenz einen sehr guten Ruf in der Vermögensverwaltungsbranche. Er soll die von ihm verwalteten Fonds nun im Zuge der Gespräche an SW Mitchell Capital übergeben.

Laut eines Investorenbriefs vom 27. Juni, der „Reuters“ vorliegt, gibt es ähnliche Diskussionen auch in Bezug auf andere von Odey Asset Management verwaltete Fonds. Es wird erwartet, dass in Kürze weitere Updates zu allen Fonds bereitgestellt werden​.

„Financial Times“ veröffentlichte Vorwürfe gegen Crispin Odey

Am 8. Juni berichteten die "Financial Times" und "Tortoise Media" gemeinsam über Vorwürfe von 13 Frauen, die Crispin Odey, den Gründer von OAM, beschuldigten, sie über einen Zeitraum von 25 Jahren sexuell belästigt oder angegriffen zu haben. Odey hat die Vorwürfe zurückgewiesen​.