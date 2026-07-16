25 Jahre Fondsvertrieb, jetzt Autor: Oliver Morath erzählt in „Mein Haus am Gardasee“ auf 620 Seiten von einem Haus, Hund Gaia und dem süßen Nichtstun.

„Jeder kennt einen, der immer von Italien redet, ständig nach Italien will, immer im Netz nach Häusern sucht, die man kaufen kann.“ So beginnt der Klappentext von „Mein Haus am Gardasee: Dolce far niente – das süße Nichtstun“. Der nächste Halbsatz verrät, wie die Suche ausging: „In unserer Familie bin ich das und ich habe eins gekauft.“ Der Autor ist in der Fondsbranche kein Unbekannter: Oliver Morath, 25 Jahre lang Vertriebsmanager bei Nordea, Barings, Flossbach von Storch und Squad Fonds.

Das Buch ist am 13. Juli im Selbstverlag erschienen, 620 Seiten stark, als Taschenbuch für 19,80 Euro. Morath erzählt darin, wie sich die Hauptfigur den Traum vom eigenen Haus am Gardasee erfüllt. Laut Klappentext bleiben ihr zwei Monate, um das Haus einzurichten und den „wunderbar chaotischen, italienischen Alltag“ kennenzulernen. Begleiter sind Hund Gaia und bald sein bester Freund Arne, der spontan anreist und gleich die gesamte Zeit bleibt. Amazon führt den Titel in der Kategorie Urlaubsromane.

Stationen bei Barings, Flossbach und Squad

Morath leitete ab Januar 2008 das Deutschland-Geschäft von Baring Asset Management, ab 2011 zusätzlich den Vertrieb für Europa, Großbritannien und den Nahen Osten. Zum 1. Juli 2015 wechselte er als Managing Director für Business Development, Vertrieb und Marketing zu Flossbach von Storch und baute den Publikumsfondsvertrieb der Kölner aus. Ende 2021 verließ er das Haus, danach steuerte er die Strategie bei Squad Fonds (Discover Capital). Begonnen hatte er seine Laufbahn bei Nordea, wo er sieben Jahre arbeitete.

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In den Ruhestand zieht es ihn nicht. Anfang Februar wechselte Morath als Senior Executive Partner zur Frankfurter Personalberatung Rehwald Associates. In dieser Funktion verantwortet er die Neukundengewinnung und begleitet die finale Prüfung der Kandidateneignung für die jeweils ausgeschriebene Position.

Zwischen Kandidatengesprächen und Cappuccino

Sein Faible für Genussthemen pflegt Morath seit Jahren öffentlich. Im Podcast „Der Finanz-Gourmet“ des private banking magazin spricht er mit Gästen aus der Finanzwelt über Karrieren, Wein und Küche. Über Wein schreibt er bei DAS INVESTMENT in seiner Kolumne „WeinLesen“. Das Gardasee-Buch führt diese Linie fort, nur ohne Kapitalmarkt.

Ein Insiderbericht über die Fondsindustrie ist es nicht. Der Klappentext verspricht eine persönliche Geschichte über einen Lebenstraum und über Freundschaft, vom „Abenteuer meines Lebens“ ist die Rede. Das Rustico existiert nur zwischen zwei Buchdeckeln, der Traum vom eigenen Haus in Italien dürfte vielen Lesern trotzdem vertraut sein.