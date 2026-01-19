25 Jahre lang formte Oliver Morath die Vertriebsstrategien großer Vermögensverwalter. Jetzt wechselt der 54-Jährige ins Personalgeschäft zu Rehwald Associates.

Oliver Morath steigt zum 1. Februar 2026 als Senior Executive Partner bei der Personalberatung Rehwald Associates in Frankfurt am Main ein. Der 54-Jährige war zuvor bei Flossbach von Storch als Leiter Vertrieb und Business Development sowie als Leiter Strategie bei Squad Fonds (Discover Capital) tätig.

Morath bringt 25 Jahre Erfahrung aus der Asset-Management-Branche mit. Er durchlief nahezu alle Bereiche der Wertschöpfungskette – von Abwicklung und Produktmanagement über Marketing und Client-Service bis hin zu Portfoliomanagement und Private Banking. Seit 2007 ist er in leitender Funktion tätig, sowohl national als auch international. In seinen bisherigen Positionen verantwortete er zahlreiche Einstellungen und führte hunderte Interviews bei nationalen und internationalen Finanzunternehmen.

Bei Rehwald Associates wird Morath das Business Development national und international vorantreiben. „Mit der Verpflichtung von Oliver Morath schaffen wir ein echtes Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb“, sagt Gründer und Inhaber Manuel Rehwald. „Morath bringt den Blick von innen mit. Er weiß genau, wie die Player der Branche atmen, wo die Fallstricke liegen und welche Talente ein Unternehmen wirklich nach vorne bringen.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Unternehmen will seine Position in den Kernmärkten Deutschland, Schweiz und Luxemburg in den Bereichen Asset Management, Sales, Portfoliomanagement und Private Banking weiter ausbauen.

Rehwald Associates betreibt derzeit Standorte in Frankfurt am Main, London, Luxemburg und Zürich.