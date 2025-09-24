Nach vier Jahren übergibt Oliver Morath die Vertriebsverantwortung bei Squad Fonds an Stephan Hornung und Martin Dilg. Er bleibt der Plattform als Berater verbunden.

Oliver Morath zieht sich aus der operativen Arbeit bei Squad Fonds zurück.

Nach vier Jahren übergibt Oliver Morath die Verantwortung für den Vertrieb bei Squad Fonds an Stephan Hornung sowie Martin Dilg und tritt aus dem operativen Tagesgeschäft zurück.

Morath prägte die Entwicklung der Plattform für mehrere unabhängige und spezialisierte Fondsboutiquen in den vergangenen Jahren entscheidend. Unter seiner Führung konnte das betreute Fondsvolumen auf inzwischen gut zwei Milliarden Euro gesteigert werden.

Stephan Hornung war 2004 Mitgründer von Squad Fonds, Martin Dilg ist seit 2023 bei der Plattform tätig. Vorherige leitende Karrierestationen führten Dilg zu Alliance Bernstein, Baring Asset Management und der Fürst Fugger Bank.

„Wir danken Oliver ausdrücklich für seine wertvolle Arbeit und die nachhaltige Weiterentwicklung unserer Vertriebsplattform. Umso mehr freuen wir uns, dass er uns weiterhin eng verbunden bleibt – sowohl als Anteilseigner der Discover Capital als auch in beratender Funktion“, erklärt Hornung.

Morath will sich dem Thema Personalvermittlung widmen

„Wir bedauern Olivers Entscheidung, respektieren aber seinen Wunsch, sich verstärkt seinen Projekten zu widmen – seinem Podcast ‚Der Finanzgourmet' sowie seinem persönlichen Herzensthema Wein“, ergänzt Dilg.

Morath wird Squad Fonds für drei Jahre als strategischer Berater begleiten. Künftig möchte er sich zudem mit dem Thema Personalvermittlung und mit der Beratung von Boutiquen speziell bei der Neugründung beschäftigen.

Squad Fonds gehört zu Discover Capital und versteht sich als Plattform für Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl unterbewerteter, werthaltiger Aktien und Anleihen spezialisiert haben. Die Plattform bietet an, Auflegung und Vertrieb von Fonds bei sich zu bündeln, damit sich die Fondsmanager ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.