Die RTL-Serie „Die Versicherungsdetektive“ geht mit einem Personalwechsel in ihre 16. Staffel: Nach der ersten Sendung löst Oliver Ramsperger (56) Timo Heitmann (43) als Ermittler ab. Der neue Protagonist bringt 25 Jahre Branchenerfahrung bei der Gothaer Allgemeine Versicherung mit.

Gothaer-Regulierungsbeauftragter wird TV-Ermittler

Ramsperger arbeitet der Barmenia Gothaer zufolge seit Januar 2016 als Regulierungsbeauftragter im Außendienst. Der studierte Diplom-Betriebswirt wird künftig vor der Kamera Schadensfälle prüfen und dabei untersuchen, ob Schadensansprüche berechtigt sind oder Hinweise auf Betrug vorliegen.

„Ich bin stolz, Teil dieses sehr erfolgreichen Formats zu werden, und freue mich darauf, die Menschen hinter den Fällen kennenzulernen. Gleichzeitig geht es für mich darum, dem Publikum zu zeigen, wie wichtig seriöse Aufklärung ist“, erklärt Ramsperger.

Heitmann konzentriert sich auf neue Führungsaufgaben

Sein Vorgänger Timo Heitmann hatte die Serie seit der vierten Staffel mitgeprägt. Er übernimmt nun neue Aufgaben als Abteilungsleiter für Regress-, Betrugs- und Auslandsschadenbearbeitung sowie als Verantwortlicher des Schadenstabs bei der Barmenia Gothaer.

„Es war eine intensive und lehrreiche Zeit voller Begegnungen. Ich verabschiede mich schweren Herzens, aber mit dem guten Gefühl, dass das Format in besten Händen ist“, so Heitmann. Er wünsche seinem Nachfolger alles Gute: „Er bringt genau das mit, was es für diesen Job braucht: Sachverstand, Empathie und ein gutes Gespür für Menschen.“

Sendetermine der neuen Staffel

Die 16. Staffel der „Versicherungsdetektive“ startet am 22. Juni 2025 um 19:05 Uhr auf RTL. Die erste Folge mit dem neuen Ermittler Oliver Ramsperger wird am 29. Juni ausgestrahlt.