Nach elf Jahren als CEO tritt Nico Baader ab. Oliver Riedel übernimmt zum 1. Juli. Das Unternehmen feiert derweil das beste Ergebnis seiner Geschichte.

Das Börsenjahr 2025 war turbulent. Zolldrohungen, geopolitische Spannungen, eine Gold- und Silber-Rally sowie der KI-Hype sorgten für unruhige Märkte – und genau davon profitierte die Baader Bank. Das Münchner Wertpapierhaus verbucht für das abgelaufene Geschäftsjahr das beste Ergebnis seiner Geschichte.

Das Ergebnis vor Steuern stieg 2025 um 81 Prozent auf 72,9 Millionen Euro, nach 40,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis nach Steuern kletterte auf 50,7 Millionen Euro (2024: 23,5 Millionen Euro) Die Gesamterträge legten um 29 Prozent auf 320,2 Millionen Euro zu.

Wichtigster Treiber war das Handelsgeschäft: Es verdoppelte sich nahezu auf 131,3 Millionen Euro (2024: 66,7 Millionen Euro), gestützt durch höhere Handelsvolumina und Marktanteilsgewinne – insbesondere am eigenen Handelsplatz Gettex. Das Provisionsgeschäft wuchs auf 113,3 Millionen Euro. Lediglich das Zinsergebnis gab leicht nach, auf 45,4 Millionen Euro, weil Kundeneinlagen und Zinsniveau sanken.

Die Gesamtaufwendungen stiegen mit 19 Prozent weniger stark als die Erträge. Der Personalaufwand erhöhte sich auf 116,8 Millionen Euro, auch weil variable Vergütungsbestandteile zunahmen. Die Mitarbeiterzahl wuchs auf 678 Vollzeitstellen.

Führungswechsel zum 1. Juli

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Nach dem Rekordjahr vollzieht die Baader Bank einen Generationenwechsel an der Spitze. Vorstandschef Nico Baader, der dem Gremium seit 2009 und als Firmen-Chef seit 2015 angehört, verlässt den Vorstand zum 30. Juni 2026. Er übernimmt die Geschäftsführung der Mutterholding Baader Beteiligungs GmbH und kandidiert nach einer Cooling-off-Periode für den Aufsichtsrat.

Sein Nachfolger wird Oliver Riedel, derzeit stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Riedel ist seit 2010 für die Baader Bank tätig und verantwortet im Vorstand den gesamten Marktbereich. Zugleich wird Generalbevollmächtigter Kai Göhring, vorbehaltlich aufsichtlicher Zustimmung, neu in den Vorstand berufen.

Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand ein Ergebnis vor Steuern, das deutlich unter dem Rekordniveau von 2025 liegen wird. Die Bank startet mit niedrigerer Kunden- und Einlagenbasis in das Jahr. Handelsvolumina dürften gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgehen, wenngleich die Marktvolatilität auf ähnlichem Niveau bleiben soll. Chancen sieht das Institut in der wachsenden Wertpapierkultur im Retailbereich – auch begünstigt durch politische Reformen wie das geplante Altersvorsorgedepot.