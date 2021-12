Oliver Röder Erste Asset Management in Deutschland mit neuem Senior Institutional Sales Manager

Oliver Röder wird die Betreuung von bestehenden institutionellen Kunden wie Versicherungen, Versorgungswerken, Industrieunternehmen, Banken, öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Einrichtungen sowie Stiftungen übernehmen sowie an der Weiterentwicklung des Neukundengeschäfts aktiv mitwirken. Er berichtet direkt an die Geschäftsführung der Erste Asset Management Deutschland GmbH sowie an Christian Schön, Vorstand der Erste Asset Management in Wien.„Mit der Verpflichtung von Oliver Röder haben wir einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten für uns gewinnen können, der die Bedürfnisse institutioneller Anleger bestens kennt. Dadurch können wir unser wachsendes Kundengeschäft in Deutschland noch intensiver entwickeln“, sagt Schön.

Oliver Röder verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Investment-Branche. Vor seinem Einstieg bei der Erste Asset Management leitete Röder seit 2010 bei State Street Global Advisors in München den Vertrieb für institutionelle Anleger in Deutschland und Österreich. Zuvor war er unter anderem für Pioneer Investments und Deutsche Asset Management in verantwortlichen Vertriebspositionen tätig. Röder ist MBA und diplomierter Bankbetriebswirt.