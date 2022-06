Oliver Schellenberger 39-Jähriger steuert Zurich-Vertrieb

Oliver Schellenberger übernimmt den Chefposten in der Vertriebssteuerung des Versicherers Zurich, der mit seinen rund 4.500 Mitarbeitern zu den wichtigsten Versicherern in Deutschland zählt. Der Versicherungsökonom folgt damit auf Claudia Max, die in den Vorstand der Zurich Gruppe gewechselt ist.