Im Gespräch mit DAS INVESTMENT spricht Oliver Schoeller, Co-Vorstandsvorsitzender der fusionierten Barmenia Gothaer, exklusiv über die neue strategische Ausrichtung des Konzerns.

DAS INVESTMENT: Herr Schoeller, Sie kennen die Gothaer schon lange. Wie hat sich das Unternehmen durch die Fusion mit der Barmenia verändert?

Oliver Schoeller: Ich bin seit Ende 2008 im Unternehmen, habe also schon einiges gesehen. Drei Dinge haben nachhaltig Bestand – und zwar nicht nur seit meiner Zeit, sondern durch die gesamte Unternehmensgeschichte.

Das erste ist das Prinzip des Gegenseitigkeitsversicherers. Das haben wir vor 200 Jahren erfunden. Ich glaube, dass das Gegenseitigkeitsprinzip gut zur Versicherungsindustrie passt – in seiner langfristigen Ausrichtung und in der Fähigkeit, unsere ökonomischen Erträge an die Kunden zurückzuspielen.

Das Zweite ist sicherlich unsere starke unternehmerische und innovative Grundhaltung. Wir haben viel Unternehmertum, das uns immer wieder erneuert hat. Das Dritte ist, eine nachhaltige Rolle für die Gesellschaft zu spielen. Das haben wir immer wieder gezeigt und bringen es jetzt in unserer besonderen Konzentration auf ESG wieder zum Ausdruck.

Ansonsten haben wir uns fundamental verändert – auch schon vor dem Zusammenschluss. Das Unternehmen ist viel weniger hierarchisch und viel stärker teamorientiert geworden. Die Fähigkeit, Talente zu gewinnen und miteinander zu verknüpfen, ist aus meiner Sicht einer der wesentlichsten Erfolgsbausteine für die Wirtschaft geworden.

Die digitale Evolution, von der man in der Versicherungswirtschaft sprechen muss, hat unser Geschäftsmodell zudem spürbar verändert. Durch den Zusammenschluss mit der Barmenia haben wir zwei sehr starke, große Kulturen zusammengebracht. Das wird uns in den kommenden Jahren auch noch einmal stark verändern.

Welchen eigenen Einfluss sehen Sie in Ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzender auf diesen Prozess?

Schoeller: Es wäre traurig, wenn man als Vorstandsvorsitzender nur Getriebener von gesellschaftlichen Veränderungen wäre. Es geht darum, starke Teams zu formen, die unser Unternehmen in die Zukunft führen. Diese Denkweise haben wir sehr stark verinnerlicht und kombiniert mit der Anforderung an mehr Diversität. Das ist eine Haltungsfrage, die wir als Vorstandsteam sehr kraftvoll ins Unternehmen gespielt haben.

Wir sind seit meinem Antritt als CEO stark gewachsen – von etwa 4,2 Milliarden auf über neun Milliarden Euro in diesem Jahr. Das ist inklusive des Zusammenschlusses eine ganz andere Dimension. Deswegen sind es wahrscheinlich die beiden Pole: die Art, wie wir das Unternehmen führen, und wie marktorientiert wir als Unternehmen agieren.

Der formale Zusammenschluss ist abgeschlossen. Welche Themen aus der Fusion heraus beschäftigen Sie weiter?

Schoeller: Beeindruckend war die Geschwindigkeit und Professionalität im Prozess des Zusammenschlusses. Geschwindigkeit spielt auch jetzt eine große Rolle. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die sich im Markt verändern, und unsere komplementären Stärken, im Markt ausspielen.

Wir dürfen uns also nicht eine Phase gönnen, in der wir uns erst mal nur nach innen orientieren und um uns selbst drehen. Man könnte auch erst mal sich nur auf die Post-Merger-Integration konzentrieren und dann in drei Jahren darüber nachdenken, was man am Markt erreichen will. Wir haben aber sehr bewusst und konsequent jetzt schon eine neue Strategie erarbeitet.

Die neue Strategie haben Sie gestern öffentlich vorgestellt. Erklären Sie uns bitte die zentralen Punkte.

Schoeller: Die Strategie umfasst vier zentrale Dimensionen. Das Erste ist, dass wir die Kulturen zusammenbringen. Wir wollen in aller Konsequenz zu einem Unternehmen zusammenwachsen – schnell und kraftvoll. Kraftvoll heißt für uns, dass wir unsere Energie auf den Markt richten.

Die zweite Dimension beschäftigt sich mit der Frage, wo wir wachsen wollen und wie. Wir haben drei Kerngeschäftsfelder, auf die wir uns im Wesentlichen konzentrieren wollen. Im Privatkundengeschäft ist das die Vertiefung unserer Kundenbeziehungen. Das zweite Segment sind Employer-Benefit-Lösungen – also betriebliche Krankenversicherung und betriebliche Altersvorsorge. Als drittes Segment haben wir eine sehr hohe Expertise im Bereich Mittelstand in der Kompositversicherung. Das sind die drei zentralen Wachstumsfelder für die Zukunft.

Die dritte große Strategiedimension ist, was wir Resilienz nennen. Da geht es darum, die Fähigkeiten, die wir aus unserer neuen Größe gewonnen haben, so im Markt zu verankern, dass wir unter den Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit in jedem einzelnen Bereich in den Top 3 rangieren – und das mit einem sehr aufgeräumten Portfolio.

Da haben wir durchaus noch Herausforderungen vor uns, allen voran die Verschmelzung der beiden Krankenversicherer. Wir haben aber eine sehr klare Idee , wie wir Komplexität aus dem Unternehmen nehmen und nach vorne in einer aufgeräumten Risikoträgerstrategie agieren. Wichtig ist auch, dass wir als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sehr ertragreich arbeiten, denn das ist die einzige Finanzierungsquelle für Zukunftsinvestitionen.

Die letzte Strategiedimension sind die enormen disruptiven Kräfte durch Künstliche Intelligenz. Wir werden sehr systematisch, sehr schnell und technologisch intelligent alle Möglichkeiten ausschöpfen, um KI in unsere Prozesse zu integrieren.

Warum wählen Sie gerade jetzt diesen Zeitpunkt für die Strategie, und wen adressieren Sie damit?

Schoeller: Es passiert in einem Post-Merger-Prozess allzu oft, dass man sich erst mal auf sich selbst konzentriert – aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt tun. Die neue Strategie gibt den Menschen in unserem Unternehmen ein klares Ziel. Sie müssen wissen, wofür sie etwas tun und wo wir gemeinsam hinwollen. Und natürlich erwarten auch unsere Vertriebspartner und Kunden eine klare Aussage zu ihrer Perspektive in dieser neuen, deutlich stärkeren Barmenia Gothaer.

Warum haben Sie keinen völlig neuen Unternehmensnamen gewählt? Halten Sie sich damit die Option offen für einen dritten Partner?

Schoeller: Das ist nicht geplant. Der Grund für die Namenswahl liegt darin, dass jede Marke ihren eigenen Markenwert hatte, und dieses Markendepot transportiert sich auch in dem neuen Namen Barmenia Gothaer. Das entspricht auch genau unserer Idee, die bisherigen kulturellen Stärken und die Identitäten im neuen Unternehmen zusammenzubringen. Auch für die Menschen ist es zielführender, diesen Teil ihrer Vergangenheit mit in die Zukunft zu nehmen.

Wie hat sich die Markenbekanntheit entwickelt? Was bringt diesbezüglich das Sponsoring von Bayer Leverkusen?

Schoeller: In Deutschland gibt es 32 Millionen Fußballbegeisterte. Das Sponsoring hat große Wirkung. Bei den fußballaffinen Menschen liegt die ungestützte Markenbekanntheit etwa 15 Prozentpunkte höher als bei weniger Fußballaffinen.

Leverkusen ist ein Top-Verein, der in der jüngeren Vergangenheit Großartiges geleistet hat. Das passt gut zu uns und unserem Anspruch als Barmenia Gothaer. Deswegen bin ich stolz drauf, wenn die Spielerinnen und Spieler unseren Markennamen auf ihrer Brust tragen. Es verbindet uns auch hier im Unternehmen. Wir haben natürlich auch eine Menge FC Köln-Fans, von denen der eine oder die andere noch etwas fremdelt (lacht, die Red.).

Der Investor Alexander Samwer sagte Ihnen, der Erfolg der Fusion solle über Fokus und nicht über Skalierung erfolgen. Was bedeutet das für Sie?

Schoeller: Das war unmittelbar nach der Ankündigung des Zusammenschlusses im Jahr 2023. Da sagte er mir: Um Gottes willen, habt ihr nicht Besseres zu tun, angesichts der erheblichen Möglichkeiten, die technologische und gesellschaftliche Umbrüche Unternehmen gerade bieten?

Ich schätze Alexander Samwer sehr, denn er hat einen Punkt: Solch ein Zusammenschluss fordert Kapazitäten, und man muss sich immer fragen, ob diese Kapazitäten an dieser Stelle besser aufgehoben sind als in anderen Dimensionen unternehmerischer Weichenstellungen.

Die Rückübersetzung seiner Forderung war, dass wir noch schneller agieren müssen und das mit einer sehr klaren Idee, wofür wir das tun und was wir damit erreichen wollen. Wir haben deshalb drei Kernprinzipien: Lasst uns etwas wirklich Gutes bauen für den Markt, lasst uns Augenhöhe in allen Facetten bewahren, und lasst uns mit den Menschen ein außergewöhnliches Unternehmen bauen, so konsequent wie es geht, so schnell wie es geht und unter Bewahrung unserer eigenen Identitäten. Das hat uns nochmal in eine andere Post-Merger-Logik gebracht.

Sie führen das Unternehmen in einer Doppelspitze mit Andreas Eurich. Wie funktioniert das im Alltag?

Schoeller: Erst mal fängt es damit an, dass von vielen Seiten skeptisch darauf geschaut wird, ob man so ein Unternehmen in der Doppelspitze führen kann. Das finde ich deshalb interessant, weil wenn wir mit sehr viel Überzeugung von Menschen fordern, in Teams zusammenzuarbeiten. Warum soll das für Vorstandsvorsitzende nicht gelten?

Andreas Eurich und ich ergänzen uns extrem gut in unseren Stärken und Sichtweisen. Die Doppelspitze bietet uns die Möglichkeit, mit jemandem auf Probleme zu schauen und unterschiedliche Perspektiven zu bekommen. Das macht uns beide persönlich stärker, und ich glaube, es macht die Lösungen auch besser.

Dabei haben wir die Schwerpunkte aufgeteilt. Andreas Eurich verantwortet unter anderem das große Thema Personal. Fast alle Mitarbeitenden kommen zum 1. Januar 2026 in einem Unternehmen mit einer einheitlichen Sozialwelt zusammen. Das sind sehr substanzielle Veränderungen im Unternehmen, die er managt. Ich konzentriere mich sehr stark auf Strategie, Digitalisierung und Controlling.

Aber das führt nicht dazu, dass wir uns in den Themen abkapseln. Wir sprechen jeden Tag darüber, was wir bewegen wollen. Das tun wir nicht isoliert, sondern auch gemeinsam mit dem Vorstandsteam und Führungskräften. Wir arbeiten wenig hierarchisch.

Und wenn Sie sich mal nicht einig sind?

Schoeller: Ehrlicherweise muss ich das noch herausfinden, denn das ist bislang noch nicht vorgekommen. Es gab zwar Situationen, in denen wir mit unterschiedlichen Perspektiven angefangen haben, aber wir sind immer zu einer gemeinschaftlichen Sichtweise gelangt.

Viele Mitarbeiter fühlen sich noch stark ihrem ursprünglichen Unternehmen zugehörig, das sieht man anhand von Mailadressen und Linkedin-Profilen. Wie bewerten Sie das?

Schoeller: Ich glaube, dass wir stolz darauf sein können, dass beide Unternehmen eine starke Kultur mit in den Zusammenschluss gebracht haben. Die ist naturgemäß auch in den Herzen der Menschen verwurzelt. Das ist nichts Unnatürliches. Man kann nicht erwarten, dass man irgendwo ein neues Markenlogo hinhängt und plötzlich eine neue Kultur hat. Das wäre realitätsfern.

Wichtig ist, dass man etwas schafft, an dem sich die Menschen orientieren können. Dafür haben wir neben der Strategie auch gemeinsam ein neues Mindset entwickelt. Natürlich ist das Zusammenwachsen zu einem Unternehmen ein Prozess. Wir müssen den Menschen Zeit geben, aber konsequent am Zusammenwachsen arbeiten. Wir haben das klare Ziel, sehr konsequent aus zwei Unternehmen ein Unternehmen zu bauen.

Dabei ist ein weiterer Meilenstein, dass wir schließen zum 1. Januar 2026 die Exklusivvertriebe zusammenführen. Dann gibt es auch nach außen nur noch eine Marke, mit der wir agieren. Auch das ist ein wichtiger Schritt beim Zusammenwachsen.

Bei der Schadenbearbeitung klagen Kunden über lange Wartezeiten. Hat sich durch die Fusion etwas verändert?

Schoeller: Es ist richtig, dass wir in der Schadenbearbeitung in den vergangenen Monaten unseren Anspruch an Bearbeitungszeiten zumindest teilweise nicht erfüllt haben. Das liegt daran, dass wir aus der Fusion parallel zwei große Systeme betreiben und dass Mitarbeiter sich in neue Strukturen und Systeme einarbeiten mussten.

Aber es ist für uns nicht akzeptabel, dass Kunden darunter leiden. Wir haben deshalb zusätzliche Ressourcen in die Schadenbearbeitung gesteckt, wir haben Prozesse beschleunigt und wir arbeiten daran, die Systeme schneller zusammenzuführen. Wir sehen bereits Verbesserungen, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen.

Unser Anspruch ist klar: Der Zusammenschluss darf nicht zulasten der Servicequalität gehen. Im Gegenteil – wir wollen durch die größere Organisation am Ende besser werden. Aber das braucht noch etwas Zeit.

Wie ist die Lage bei der Gothaer Allgemeine, wo Sie sich von gut laufenden Beständen trennen? Liegt das an zu geringer Solvabilität?

Schoeller: Nein, wir haben uns von einzelnen Beständen getrennt, die nicht zu unserer strategischen Ausrichtung passen. Die Gothaer Allgemeine hat eine sehr solide Solvabilität. Wir konzentrieren uns auf Geschäftsfelder, in denen wir eine klare Kompetenz haben und in denen wir profitabel wachsen können.

Das bedeutet auch, dass wir uns von Beständen trennen, die unter dem Blickwinkel unterliegender Kapitalkosten nicht in unsere Kernstrategie passen. Das ist eine bewusste Portfolio-Bereinigung. Wir wollen ein aufgeräumtes Portfolio mit klaren Schwerpunkten.

Sie haben eine hochverzinste Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro aufgenommen. Haben Sie einen nicht gedeckten Kapitalbedarf im Unternehmen?

Schoeller: Die Gothaer Allgemeine hat 2015 eine Unternehmensanleihe über 250 Millionen Euro aufgenommen mit einer Verzinsung von 6 Prozent. Die haben wir in diesem Jahr gecallt, so wie der Kapitalmarkt das auch erwartet. 250 Millionen Euro gehen also zurück, und im Gegenzug haben wir 300 Millionen zu 5 Prozent wieder aufgenommen.

Es handelt sich dabei um eine Hybridanleihe, die nach Solvency II als Eigenmittel angerechnet wird. Das ist für Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit die ein attraktives Vehikel, ihre Eigenmittel zu stärken. Die Verzinsung ist marktüblich. Die 300 Millionen Euro schaffen uns Raum für zusätzliches Wachstum.

Die IT-Migration in der Lebensversicherung soll bis 2028 dauern. Ist das nicht zu lang für Ihre Kunden?

Schoeller: Ich verstehe die Ungeduld, aber IT-Migrationen in der Versicherungswirtschaft sind hochkomplexe Projekte. Wir haben Millionen von Verträgen mit unterschiedlichsten Tarifgenerationen, die wir auf neue Systeme übertragen müssen – und zwar fehlerfrei.

Wir hätten natürlich sagen können, dass wir die gesamte Technologiemigration nach dem Zusammenschluss in drei Jahren machen. Aber dann hätten wir massive Risiken in Kauf genommen. Wir haben uns bewusst für einen gestaffelten, sicheren Konsolidierungsprozess entschieden, der vor allem die Modernisierung etwa im Themenkomplex Künstliche Intelligenz mit einbaut. Für die Kunden läuft alles völlig normal weiter. Sie merken von der Migration im besten Fall gar nichts – außer, dass die Systeme danach schneller und leistungsfähiger sind. Qualität geht hier vor Geschwindigkeit.

Stimmt es, dass die Barmenia Lebensversicherung drohte, unter Zwangsverwaltung der Bafin gestellt zu werden? Wie wurde das abgewendet?

Schoeller: Nein. Wir waren natürlich in einem engen Austausch mit der Bafin, um die Genehmigung für die Bestandsübertragung von der Barmenia Leben auf die Gothaer Leben einzuholen und dies vorzubereiten. Die Bafin begleitet alle größeren Fusionen im Versicherungsmarkt sehr engmaschig und stellt hohe Anforderungen an die Solvabilität, den Schutz der Kunden und die Prozesse. Das ist auch gut und richtig so. Wir haben einen sehr konstruktiven Dialog geführt und alle regulatorischen Anforderungen erfüllt.

Die Fluktuation und Stornoquoten im Außendienst der Barmenia sind weiterhin hoch. Woran liegt das?

Schoeller: Die Stornoquoten im Außendienst der Barmenia waren in der Vergangenheit in bestimmten Bereichen etwas höher als der Marktdurchschnitt. Das hat verschiedene Gründe, vor allem die Struktur des Vertriebs. Der Vertrieb der ehemaligen Barmenia ist vergleichsweise jung und entsprechend jung sind auch die Kunden. Das macht die Nachhaltigkeit bei langfristigen Verträgen wie in der Lebensversicherung anspruchsvoll.

Wesentlicher Baustein ist die Qualifizierung unserer Vertriebspartner in der Beratung dieser Zielgruppe. Wir investieren massiv in Aus- und Weiterbildung, und setzen strategiekonform stärker auf tiefgehende und damit langfristige Kundenbeziehungen.

Um dieses System zu untermauern, führen wir Anfang des Jahres die beiden Exklusivvertriebe der ehemaligen Gothaer und Barmenia zusammen, mit einheitlichen stark regionalen Betreuungsstrukturen, einheitlichen Agenturmodellen und fairen Vergütungssystemen. Auch das ist eine Mamutaufgabe. Im Ergebnis haben wir dann eine der führenden Ausschließlichkeiten in Deutschland.

Es gibt Kritik, dass die dreijährige Beschäftigungsgarantie zu kurz ist. Rechnen Sie mit einem Stellenabbau danach?

Schoeller: Wir haben die dreijährige Beschäftigungsgarantie schon Anfang des Jahres auf fünf Jahre verlängert, also bis Ende 2029. Das ist ein sehr starkes Signal an unsere Mitarbeitenden. Unser Ansatz ist nicht, die Fusion zu nutzen, um Stellen abzubauen. Unser Ziel ist es ganz klar, zu wachsen – und dafür brauchen wir die Menschen.

Dennoch wird es natürlich auch Veränderungen geben. Wir werden Doppelstrukturen abbauen und effizienter werden. In den kommenden fünf Jahren werden aber aus demographischen Gründen viele Menschen ausscheiden. Daher müssen wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber weiter erhöhen, um die entstehenden Lücken zu schließen. Technologie und KI im Speziellen werden in der Bewältigung des Fachkräftemangels auch eine Rolle spielen.

Es gibt eine neue Kooperation mit der Bayerischen über deren Tochter Compexx, für die Strukturvertriebe tätig sind, die im Markt negativ aufgefallen sind. Wie passt das zu Ihrem Image als Unternehmen?

Schoeller: Die Kooperation mit der Bayerischen über Compexx ist eine strategische Partnerschaft, bei der wir Vertriebskräfte und Spartenexpertise bündeln. Wir konzentrieren uns hier insbesondere auf die Krankenversicherung. Das ist ein gängiges Modell im Versicherungsmarkt. Die Verantwortung für Compexx selbst liegt bei der Bayerischen. Unser Image hängt wie in jeder Vertriebskooperation davon ab, wie wir die Zusammenarbeit steuern und welche Standards wir setzen.

Compexx ist eine Plattform, über die verschiedene Versicherer ihre Produkte anbieten. Wir können nicht jeden einzelnen Vermittler kontrollieren, das ist Sache der Bayrischen. Aber wir sind sehr wählerisch, welche Risiken wir zeichnen. Wir haben klare Qualitätsstandards und Compliance-Anforderungen. Wenn ein Vertriebspartner diese nicht erfüllt oder negativ auffällt, dann beenden wir die Zusammenarbeit.

Über den Interviewten:



Oliver Schoeller wurde 1971 in Aachen geboren. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth begann er seine Karriere als Berater bei der US-amerikanischen Mitchell Madison Group, bevor er Geschäftsführer bei Baldwin Bell Green in Hamburg und New York wurde. 2008 wechselte Schoeller zur Gothaer, wo er zunächst die Betriebsorganisation leitete. Seit Juli 2020 ist er Vorstandsvorsitzender des Kölner Versicherungskonzerns und führt seit 2024 die neu entstandene Barmenia-Gothaer-Gruppe als Co-Vorstandsvorsitzender.