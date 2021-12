Oliver Wyman Die 3 größten Themen der Versicherer bis 2030

Die Unternehmensberatung Oliver Wyman hat in einer Studie die Zukunftsperspektiven der deutschen Versicherungswirtschaft unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die Rahmenbedingungen werden sich in den kommenden zehn Jahren massiv verändern. Dabei werden vor allem drei Themenfelder von besonderer Tragweite sein.

Demografie

„Die unterschätzte Wucht der Demografiewelle“, so betitelt Oliver Wyman ein Kapitel seiner Studie. Denn laut den Forschern wird es bis 2030 es mehr als 4 Millionen weniger Menschen in den klassischen Kernzielgruppen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren geben. In der Altersgruppe 60 plus hingegen wird die Kundenzahl um mehr als 3 Millionen wachsen.

„Nie zuvor ist innerhalb eines Jahrzehnts eine derart große Verschiebung erfolgt“, schreiben die Studienautoren. Die Auswirkungen auf ihr Geschäft zu kompensieren werde eine immense Herausforderung für alle Versicherer sein, zumal sich auch die Bedarfe der nachrückenden Generationen deutlich ändern. Hierauf ist die Versicherungswirtschaft nach Ansicht von Oliver Wyman bisher nicht ausreichend vorbereitet.