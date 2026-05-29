Olivia Pauthner wird Geschäftsführerin von Allianz Partners Deutschland. Sie folgt auf Carsten Staat, der eine andere Führungsaufgabe innerhalb der Allianz Gruppe übernehmen wird.

Allianz Partners ernennt Olivia Pauthner zum 1. Juni 2026 zur Geschäftsführerin (Managing Director) von Allianz Partners Deutschland. Gleichzeitig übernimmt sie die Position der Hauptbevollmächtigten der Deutschland-Niederlassung von AWP P&C. Sie berichtet an Jolanta Karny, Europa-Chefin von Allianz Partners.

Pauthner folgt auf Carsten Staat, der nach seiner Zeit an der Spitze von Allianz Partners Deutschland eine andere Führungsaufgabe innerhalb der Allianz Gruppe übernehmen wird. Seine neue Funktion gibt die Allianz noch nicht bekannt.

Pauthner wechselt von der Allianz SE

Pauthner wechselt aus dem Büro des Vorstandsvorsitzenden der Allianz SE, Oliver Bäte, zu Allianz Partners. Seit Februar 2023 war sie dort an strategischen Initiativen wie der Weiterentwicklung der Wachstums- und Vertriebsstrategie der Allianz Gruppe beteiligt.

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Zuvor leitete Pauthner das Produktmanagement im Bereich Kraft Privat bei der Allianz Versicherung. Dort war sie nach Unternehmensangaben für die agile Transformation sowie bereichsübergreifende Innovationsinitiativen zuständig. Zu Beginn ihrer Karriere verantwortete sie im Bereich Retail P&C und im Marktmanagement von Allianz Deutschland unter anderem die Markteinführung der Unfallversicherung.

Unter der Leitung von Carsten Staat wuchs der Umsatz von Allianz Partners Deutschland nach Unternehmensangaben auf mehr als 670 Millionen Euro.