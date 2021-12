Olivier de Berranger über Alternativen im Nullzins-Umfeld „Wir mögen nachrangige Anleihen von Banken und Versicherungen“

Durchaus. Wir dürfen bis maximal 50 Prozent Aktien halten. Unsere niedrigste Gewichtung waren 12 Prozent im Jahr 2008. Das Maximum lag bei 38 Prozent im Jahr 2012. Allerdings halten wir generell keine Staatsanleihen, sondern nur Unternehmensanleihen.Ja, zurzeit soll die Wertentwicklung eher aus Aktien kommen als aus Anleihen. Wir haben seit Frühjahr 2014 unsere Hochzinsanleihen abgebaut...Es waren 25 Prozent. Maximal erlaubt sind 35 Prozent. Außerdem haben wir im Sommer 2014 die Duration deutlich verkürzt. Das war sicher ein bisschen zu früh.Ja, wir waren nicht die einzigen. Und wir wollen eben ein defensives Produkt anbieten, das eine anständige Wertentwicklung liefern kann. Und Anfang dieses Jahres boten Anleihen im Verhältnis zu den Risiken keine vernünftigen Rendite-Aussichten mehr. Also setzen wir stärker auf Aktien.Das machen wir zwar auch, es ist aber nicht unser Schwerpunkt. Wir sind nicht an einen Vergleichsindex gebunden, weil wir uns in allererster Linie darauf konzentrieren, das richtige Unternehmen zu finden. Wir kaufen nur, was wir mögen und was wir verstehen.Zurzeit mögen wir die Finanzbranche in Europa.Ja, wirklich. Speziell nachrangige Anleihen von französischen, spanischen und italienischen Versicherungen und den größten Banken aus Italien und Spanien.Für eine Coco-Anleihe von BBVA gibt es über 6 Prozent. Für eine Anleihe von BNP Paribas, die in zwei Monaten kündbar ist, gibt es immerhin auch ein Prozent Rendite. Für diese kurze Laufzeit ist das nicht schlecht. Bei Versicherungspapieren liegen Sie deutlich über 3 Prozent, aber bei längeren Laufzeiten.Wir mögen Coco-Anleihen grundsätzlich, gehen aber sehr vorsichtig vor. Zurzeit haben wir sie mit nur 4 Prozent im Portfolio gewichtet.Es ist eine Branche, die sich entschuldet. Die Unternehmen stärken ihre Kapitalbasis und bauen Risiken in den Bilanzen ab. Die Geldpolitik in der Eurozone hat die Finanzierungskosten der Banken gedrückt. Und die Menschen fragen verstärkt nach Krediten. Der Kreditzyklus in Europa kommt zurück, und das ist sehr gut.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an