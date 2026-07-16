Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Wer Omar Moufti nach seinem Beruf fragt, bekommt zunächst eine Lektion in Widersprüchen. Moufti arbeitet bei Blackrock, dem größten Vermögensverwalter der Welt – jenem Konzern, der mit seiner Fondsmarke iShares das indexierte Anlegen groß gemacht hat, das simple, kostengünstige Nachbilden eines Index, das einer ganzen Generation von Stockpickern das Geschäft erschwert hat. Ausgerechnet dort verantwortet Moufti, was er den „Non-Core“ nennt, den Rand des Portfolios. Die Kür, nicht die Pflicht. „Die Leute investieren in Themen, Sektoren und Rohstoffe nicht, weil das ein strategisches Gewicht in ihrem Portfolio hätte“, sagt er, „sondern weil sie glauben, dass es Mehrrendite oder Diversifikation bringen kann.“

Das klingt nach einem Mann am Katzentisch der Indexmaschine. Tatsächlich sitzt er an einer Nahtstelle, die kaum jemand so besetzt. Bevor Moufti Anfang 2020 zu Blackrock kam, hat er mehr als ein Jahrzehnt auf der anderen Seite verbracht: gut zehn Jahre bei der Schweizer Privatbank Union Bancaire Privée, in London, Hongkong und Genf, als Analyst, Portfoliomanager und Hedgefonds-Berater, danach zwei Jahre bei der EFG Bank. Ein klassischer aktiver Investor also, der zum Apostel des Passiven wurde. Nur lässt Moufti diese Erzählung so nicht gelten. „Es ist eine Bekehrung, aber es gibt sehr viele Ähnlichkeiten“, sagt er. Und dann jener Satz, der die bisweilen saubere Trennung von aktiv und passiv kippt: „Thematisches Investieren ist in seinem Ansatz extrem aktiv.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Dieser Satz ist der Schlüssel zu dem Selbstverständnis das Moufti und sein Team teilen. Ein thematischer ETF mag im Mantel des Index daherkommen, in Wahrheit steckt in ihm eine Kette von Entscheidungen, die kein Algorithmus von allein trifft. Welches Thema ist überhaupt investierbar? Wo verlaufen seine Grenzen? Wer sind die Zulieferer, wer die Profiteure? „Wir haben bei Blackrock eine aktive DNA“, sagt Moufti. „Und wir treffen aktive Entscheidungen, von denen wir glauben, dass sie das Thema am besten abbilden.“ Die Dichotomie, die das Geschäft ordnet, ist bei ihm längst zusammengefallen. Er ist ihre menschgewordene Auflösung: ein Stockpicker im Maschinenraum des Index.

Wie wörtlich Blackrock diese aktive DNA nimmt, zeigt der iShares AI Innovation Active ETF (ISIN: IE000G0E83X3). Hier folgt kein Index stur einer Regelmechanik; die Titelauswahl liegt bei zwei aktiven Managern: Tony Kim und Reid Menge, beide suchen die Aktien selbst aus, an keine Benchmark gebunden. Und unter der Haube besteht dieser „AI Innovation“-Fonds zu fast neun Zehnteln aus Technologie, vor allem aus Chipherstellern wie SK Hynix, Micron und TSMC. Wer heute in Künstliche Intelligenz investiert, kauft zuerst die Schaufeln.

Verständlichkeit schlägt Diversifikation

Damit ließe sich gut leben, gäbe es da nicht ein Thema, an dem sich seine Branche Jahr für Jahr wundreibt. Morningstar und andere kommen mit ermüdender Regelmäßigkeit zum selben Befund: Über fünf Jahre schlägt die Mehrheit der thematischen ETFs den schlichten MSCI World nicht. Warum also sollte ein Profi sie überhaupt anfassen – die Cannabis-Story, die saubere Energie, das Metaverse?

“ "Thematisches Investieren ist in seinem Ansatz extrem aktiv." Omar Moufti Stratege für thematische und Sektor-ETFs bei Blackrock

Mouftis erste Antwort ist die des Fachmanns. Man müsse selektiv sein, man helfe den Anlegern bei genau dieser Auswahl, man habe den thematischen Raum „institutionalisiert“, schaue auf Bewertungen und Gewinne, nicht bloß auf Geschichten. Doch dann dreht er das Argument um: Dass der MSCI World gut gelaufen sei, heiße eben nicht automatisch, dass der Anleger verstehe, welche Unternehmen er besitzt. „Es gibt kein klares Thema, das man verfolgt, wenn man sagt: Kauf den MSCI World, da er ein breites Marktsegment abdeckt.“ Während der MSCI-Index eine Basis für eine breite Diversifikation bildet, können Endkunden die darüber hinaus gezielt in langfristige Wachstumstrends investieren möchten, thematische Strategien als Ergänzung nutzen. Wichtig ist, „A good consumer product needs to be understood“, ein gutes Verbraucherprodukt müsse verstanden werden.

Das dreht die übliche Logik um: Verkauft wird Verständlichkeit eines Themas, nicht Diversifikation. Wer mehr Menschen dazu bringen wolle, etwa in Europa zu investieren, brauche Produkte, die sie begreifen, sagt Moufti. Und darin liege die eigentliche Aufgabe: „Man nimmt das, was man im Alltag sieht, und sagt: Da kann ich investieren.“ Der Gedanke hat Charme, und er hat eine Kante. Denn er beschreibt eine Branche, die das Erzählen zum Finanzprodukt veredelt hat. Der Ökonom Robert Shiller hat dafür den Begriff der „Narrative Economics“ geprägt, die Einsicht, dass Geschichten Märkte bewegen. Moufti macht bei Blackrock daraus ein Geschäftsmodell. Doch dient das schöner verpackte Verständnis am Ende dem Anleger? Oder bewirtschaftet es bloß dessen Hang, an Geschichten zu glauben – auch dann, wenn das nüchterne, breit gestreute und billigere Produkt die bessere Wahl wäre?

Der Weltraum ist schon unter uns

Wie konkret das aussieht, lässt sich gerade in Echtzeit besichtigen. Anfang Juni hat Blackrock den iShares Space Technologies ETF (ISIN: IE000A9G9R73) aufgelegt, Börsenkürzel STAR, einen Fonds auf die Raumfahrt. Wenige Tage später ging an der Nasdaq SpaceX an die Börse, mit rund 1,8 Billionen US-Dollar Bewertung der größte Börsengang der Geschichte, der Elon Musk kurzzeitig zum ersten Billionär der Welt machte. Ein perfektes Timing? Moufti winkt ab. „Wir haben STAR rund um den Mega-Börsengang eines großen Unternehmens gestartet“, sagt er, „Die Arbeit am Fonds habe sechs Monate bis ein Jahr gedauert; der absehbare Katalysator am Markt habe den Start nur beschleunigt.

Moufti holt den Weltraum aus der Science-Fiction herunter auf den Boden: Als Infrastruktur, die längst unter uns liegt. Mehr als 10.000 Satelliten umkreisen die Erde in niedriger Umlaufbahn. „Wenn Sie das GPS auf Ihrem Handy benutzen, auf Ihrer Uhr, im Auto, wenn Sie etwas online bestellen, wenn Sie einen Flug nehmen – dann haben Sie mit dieser Infrastruktur zu tun.“ Dazu komme der Wert der Daten: Je besser Künstliche Intelligenz lerne, riesige Mengen zu verarbeiten, desto wertvoller würden Informationen, die sich vom Boden aus kaum erfassen lassen, Klimamodelle etwa.

Hier zeigt sich, was Moufti „thematische Reinheit“ nennt. In thematischen Produkten tauchen mitunter dieselben Tech-Schwergewichte auf, etwa Nvidia, das gleichzeitig im KI-, im Roboter- und in manchem Weltraumfonds sitzt. In seinem nicht, sagt Moufti, und der Blick ins Portfolio gibt ihm recht: Eine der größtne Positionen in STAR ist kein Chipriese, sondern der Raketenbauer Rocket Lab, dazu Spezialisten wie Esco Technologies, Korea Aerospace oder der schwedische Konzern Saab. Um überhaupt zulässig zu sein, müssen Unternehmen mindestens ein Viertel ihres Umsatzes im Weltraum-, Satelliten- oder Drohnengeschäft erzielen.

Genau diese Reinheit aber führt in ein Dilemma, das alle Themenfonds teilen: Je reiner das Thema, desto kleiner und illiquider die Firmen; je liquider der Fonds, desto stärker verwässert das Thema. Mouftis Antwort darauf ist methodisch, und sie führt mitten in eine alte Glaubensfrage der Branche – gleichgewichten oder nach Marktkapitalisierung? Die Marktkapitalisierung, sagt er, „optimiert auf die Verfügbarkeit einer Aktie. Sie ist eine Definition des Universums. Sie ist kein vorausschauender Blick.“ Wer dagegen nach vorn schaue, verteile das Risiko bewusst über viele Unternehmen, weil die großen Gewinner von morgen aus vielen Ecken kommen könnten, angepasst um die Liquidität, mit einem leichten Übergewicht für kleinere und mittlere Werte, die ein Thema stärker spüren.

25 Prozent ihres Umsatzes müssen Firmen im Weltraum-, Satelliten- oder Drohnengeschäft mindestens erzielen, um überhaupt in den STAR-Fonds zu kommen.

Hinter dieser Mechanik steckt für Moufti der eigentliche, meist unterschätzte Schlüssel von Themenfonds. Wie man ein Thema überhaupt abgrenze, werde von vielen Anlegern unterschätzt. Den Beweis liefere ein simpler Vergleich: „Schaut man sich die Bandbreite der Wertentwicklungen bei Produkten an, die ähnlich heißen, sieht man, wie viele Entscheidungen dahinterstecken.“ Zwei Fonds mit demselben Etikett, ob „KI“, „Robotik“ oder „Verteidigung“, können völlig verschiedene Produkte sein. Blackrock arbeite deshalb in Stufen: ein erster Rang echter Wegbereiter, ein zweiter der bloßen Nutznießer, und über granulare Umsatzdaten messe man, wie stark jede Aktie wirklich am Thema hängt. „Es gibt keine einheitliche Methode für ein einzelnes Thema“, sagt Moufti. „In jeden dieser Indizes fließt enorm viel Recherche.“

Was das praktisch bedeutet, steckt im Detail. Beim ersten globalen Halbleiter-ETF, dem iShares MSCI Global Semiconductors Ucits ETF (ISIN: IE000I8KRLL9) habe man bewusst nicht nur amerikanische Chiphersteller versammelt – „warum sollte man nur US-Halbleiter nehmen?“ –, weil die Lieferkette global sei und der Engpass heute in Asien liege. Und während andere KI-Indizes Infrastruktur und Anwender munter vermengten, trenne man beides. „Da wird nicht einfach ein heißer Name auf eine Gruppe von Aktien geklebt“, sagt Moufti.

Patente statt Prophezeiungen

Das Handwerk ist das eine. Das Wissen das andere: Wie weiß jemand, dessen Job es ist, die Zukunft zu verkaufen, eigentlich selbst etwas über die Zukunft? Mouftis Antwort fällt erstaunlich unmagisch aus. „Die langfristige Zukunft ist ironischerweise manchmal klarer als die kurzfristige.“ Wohin die Reise gehe, sei oft absehbar; nur der Weg dorthin sei ungewiss. Humanoide Roboter etwa würden „mit Sicherheit kommen“, erste Prototypen gebe es bereits. Beim Quantencomputer verschiebe sich die Aussicht auf einen fehlertoleranten Rechner gerade „von einer Möglichkeit zu einer Wahrscheinlichkeit". Woher er das wisse? „Wir beobachten die akademische Forschung, die Patentaktivität und die Finanzierungsströme.“ Eine Zukunftsfabrik, die zählt, statt zu prophezeien – Patente, Gelder, jene Signale, an denen sich ablesen lässt, was sich von der Idee zur Industrie verdichtet.

“ "Die langfristige Zukunft ist ironischerweise manchmal klarer als die kurzfristige." Omar Moufti Leiter Sektoren, Themen, Rohstoffe und Digital Assets bei iShares

Die Zukunft kommt allerdings nicht überall gleich schnell an. Die Stationen seiner Laufbahn – London, Hongkong, Genf – haben Moufti gelehrt, dass Märkte unterschiedlich offen für Neues sind. Wollte er heute ein frisches Thema ausprobieren, ginge er nach Asien, nicht unbedingt zurück nach Hongkong, aber in die Region. Die Volkswirtschaften dort seien jünger, und sie brächten „eine höhere Risikotoleranz mit als europäische Anleger“.

Das Rauschen und das Signal

Das eigentliche Können aber steckt weniger im Sammeln als im Weglassen. Es gebe nicht die eine Quelle, sagt Moufti, keinen Guru, keinen Podcast; seine Stärke sei das Verdichten vieler Stimmen und vor allem zu erkennen, welchen man getrost weniger Beachtung schenken kann. „Es gibt da draußen sehr viele Informationen“, sagt er, „und ein entscheidender Teil ist zu verstehen, wie man Informationen filtern kann.“ Dann hält er inne, fast als wolle er das Stück selbst auf den Punkt bringen: „Lassen Sie es mich so sagen. Es geht darum, das Rauschen zu ignorieren und das Signal zu finden.“

Was Moufti für sich selbst tut – das Rauschen vom Signal trennen –, nimmt er dem Anleger ab, der dafür weder die Zeit noch die Patente noch die Finanzierungsströme im Blick hat. Mitten im Gespräch reicht ihm jemand einen minimalistischen Design-Flaschenöffner über den Tisch. „Der ist eindeutig aus dem Norden“, sagt Moufti und dreht ihn in der Hand, „der ist aus der Zukunft.“ Ein Scherz, gewiss. Aber er trifft ziemlich genau, worin sein Handwerk besteht: die Zukunft greifbar zu machen.