Die Schlichtungsstelle für Streitigkeiten im Versicherungswesen haben im Jahr 2024 so viele Beschwerden wie noch nie seit Gründung des Vereins im Jahr 2001 erreicht. Insgesamt gab es ein Plus von 19,5 Prozent im Vergleich zu 2023. Diese Zahlen präsentierte die Ombudsfrau für Versicherungen, Sibylle Kessal-Wulf, bei der Vorstellung des Jahresberichts gestern in Berlin.

Allzeithoch bei den Eingaben

Die Ex-Richterin am Bundesverfassungsgericht steht einem Verein vor, der weiterhin Versicherungsombudsmann e. V. heißt und Beschwerden aus allen Versicherungssparten, ausgenommen der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung, entgegennimmt. Im Jahr 2024 waren insgesamt 21.548 Beschwerdeeingänge zu verzeichnen; davon waren 15.659 zulässig. Im Jahr 2023 lagen die Zahlen noch bei 18.037 (Beschwerden insgesamt) und 13.205 (zulässige Beschwerden).

Der Anteil der Eingaben wegen Vermittlerbeschwerden (334) blieb dabei verschwindet gering. Von diesen waren zudem nur 158 zulässig.

Quelle: Versicherungsombudsmann e.V.

Zunahme betrifft alle Sparten, vor aber die Kfz-Versicherung

Die Zunahme von Schlichtungsanträgen betraf laut Kessal-Wulf alle Versicherungssparten. Bei den Eingängen in absoluten Zahlen führend ist nun die Kfz-Versicherung, gefolgt von den Sparten Rechtsschutz und Leben, die Jahre zuvor stets an der Spitze stand.

Den stärksten prozentualen Zuwachs bei den zulässigen Beschwerden gab es in der Kfz-Versicherung. In der Kfz-Haftpflichtversicherung ging es sogar um 66,7 Prozent nach oben (auf 1.212 Reklamationen), in der Kfz-Kaskoversicherung immerhin noch um 39,4 Prozent (auf 2.342). Rechnet man die beiden Posten zusammen, kommt die Kfz-Sparte auf einen Anteil von fast 23 Prozent aller Schlichtungsfälle.

Mehr zulässige Beschwerden verzeichnete die Schlichtungsstelle auch in der Gebäudeversicherung und den „sonstigen Versicherungen“ (zu denen unter andere, Elektronik-, Tierkranken- und Reiseversicherung gehören). Während es in den meisten Produktbereichen deutliche Zuwächse gab, sanken die zulässigen Beschwerden in der Lebensversicherung und der Unfallversicherung.

Quelle: Versicherungsombudsmann e.V.

Wie die Schlichtungsstelle die Verfahren 2024 löste

Insgesamt wurden 2024 19.908 Beschwerden abschließend bearbeitet. Der Jahresbericht gibt Aufschluss darüber, wie die zulässigen Beschwerden darunter abgeschlossen wurden. Insgesamt wurden 42 Prozent der zulässigen Eingaben durch Entscheidung beendet (bis 10.000 Euro, verbindlich für den Beschwerdegegner). In 5,6 Prozent der Fälle sprach der Schlichter eine Empfehlung aus (über 10.000 bis zu 100.000 Euro, unverbindlich für den Versicherer). Bei 31,9 Prozent sorgte der Verein für Abhilfe. Darunter ist zu verstehen, dass der Versicherer von der vom Beschwerdeführer beanstandeten Entscheidung ganz oder teilweise abrückte.

10,0 Prozent der Fälle wurden durch Beschwerderücknahme beendet, 6,4 Prozent durch Vergleich. 4,1 Prozent der Reklamationen konnten in der Sache nicht entschieden werden. Letzteres trifft den Angaben zufolge auf solche Eingaben zu, bei denen die endgültige Bewertung von Fragen abhing, für deren Klärung sich das vereinfachte Schlichtungsverfahren nicht eignete.

Deutlich längerer Bearbeitungszeiten

Vor dem Hintergrund gestiegener Eingangszahlen hat auch die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der einzelnen Fälle zugenommen. Sie beträgt unter Einbeziehung aller Unternehmensbeschwerden 68,3 Tage (2023: 57,6 Tage). Werden nur die zulässigen Unternehmensbeschwerden betrachtet, liegt der Wert bei 85,9 Tagen (2023: 72,2 Tage). Die Erfolgsquote der Schlichtungsanträge bei Unternehmensbeschwerden liegt in der Lebensversicherung bei 34,4 Prozent leicht unterhalb und bei den anderen Sparten insgesamt bei 52,4 Prozent und damit oberhalb des Vorjahres.

Zu den Gründen der Entwicklung äußerte sich die Ombudsfrau in einem vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentlichten Interview. Darin sagt sie: „Den einen Grund gibt es nicht. Es gibt keine Sondereffekte, der Anstieg betrifft auch alle Sparten.“

Wie die Ombudsfrau die Entwicklung erklärt

Erklärungen seien, dass Schlichtungsanträge heute viel schneller gestellt werden, was laut Kessal-Wulf möglicherweise mit der gestiegenen Erwartungshaltung der Versicherungsnehmer zu tun hat. Außerdem sei die Schlichtungsstelle in den 24 Jahren ihres Bestehens immer bekannter geworden, auch unter Anwälten. Rund zehn Prozent der Fälle finden mittlerweile unter anwaltlicher Beteiligung statt, erklärt sie.

Grundsätzlich sei die Arbeit des Vereins für sie ein „Erfolgsmodell“. Versicherungsnehmer könnten kostenfrei und letztlich ohne Risiko Streitfälle beilegen. „Etwa 80 Prozent unserer Fälle liegen unter einem Streitwert von 5.000 Euro.“ Die Erfolgsquote bei den Schlichtungen kenne sie als Zivilrichterin so nicht: „Die Zivilprozessordnung lässt weniger Spielraum für gütliche Einigungen, da steht die rechtliche Lösung im Vordergrund“, so Kessal-Wulf im GDV-Interview.

Neues Thema: Datenlecks bei Social-Media-Plattformen

Rund läuft das aber nicht alles. Ein neuer Themenkomplex sind laut der Ombudsfrau Datenlecks bei Social-Media-Plattformen, die zu Schadenersatzansprüchen von Kunden führten. „Das ist dann ein Fall für die Rechtsschutzversicherung und führt häufig zu Konflikten. Da geht es zum einen um die Frage, wann der Rechtsschutzfall eingetreten ist und ob der Versicherer leisten muss.“

Die Rechtsprechung sei dazu lange uneinheitlich gewesen und solche Fälle für eine Schlichtung ungeeignet, so Kessal-Wulf. Doch das Thema habe sich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das feststellt, dass schon der Kontrollverlust über Daten ausreicht, um immaterielle Ansprüche daran zu knüpfen, „für uns ein wenig entschärft“.

Verspätete Reaktionen von Versicherern zunehmend ein Thema

Auch die verspäteten Reaktionen von Versicherern seien ein Thema. „Es ist (...) eine zunehmende Tendenz, dass Versicherungsnehmer ihre Beschwerde allein darauf stützen, dass sie keinen Kontakt zu ihrem Anbieter bekommen. Dass sie länger auf Antworten warten müssen, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall, wenn es um die Reparaturfreigabe geht“, so die Funktionärin. Man weise niemanden ab, auch wenn die Erstvermittlung nicht Aufgabe der Schlichtungsstelle sei. Bei der Bearbeitung der Schlichtungsanträge müsse man teilweise Fristverlängerungen gewähren und mehrfach bei einem Versicherer nachfragen, „weil Fragen von uns nicht so vollständig beantwortet werden wie früher“.

Auch wenn es kein Massenphänomen sei, wird im Jahresbericht an die Adresse der Versicherer appelliert, mehr auf eine schnelle Reaktion zu achten. Doch zeigt Kessal-Wulf auch Verständnis: „Es hat mit der allgemeinen Personalsituation zu tun. Für die Unternehmen ist es schwieriger geworden, Mitarbeiter zu finden, vor allem qualifizierte. Dazu kommen hohe Krankenstände. Das ist nicht nur ein Problem der Versicherer, das hören wir auch von anderen Schlichtungsstellen.“