Ombudsstelle BVI ernennt Chef-Streitschlichter

Wolfgang Arenhövel leitet ab sofort offiziell die Ombudsstelle des deutschen Fondsverbands BVI als verantwortlicher Schlichter. Er hatte bereits seit April 2019 als stellvertretender Ombudsmann Streitigkeiten über Investmentfonds geschlichtet, nachdem sein Vorgänger Gerd Nobbe nach schwerer Krankheit verstorben war.

Arenhövel arbeitete als stellvertretender Fonds-Ombudsmann seit dem Start der Ombudsstelle im September 2011. In den letzten Jahren seiner 33-jährigen Laufbahn als Richter war er Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen und Mitglied des Staatsgerichtshofs in Bremen.

Als neuen Stellvertreter hat der BVI Antonius Fahnemann bestellt. Er war 38 Jahre lang Richter in Zivilsachen und in den letzten zehn Jahren Präsident des Landgerichts Osnabrück. In seiner aktiven Zeit hat Fahnemann nach einer zusätzlichen Mediationsausbildung die Abteilung für richterliche Mediation am Landgericht Osnabrück aufgebaut und bis zu seiner Pensionierung geleitet. Darüber hinaus war er bereits als Schlichter in anderen Branchen tätig.