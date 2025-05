Am Montag hat die Online-Marketing-Gesellschaft der Versicherungsbranche (OMGV) gemeinsam mit dem Branchen-Podcast „Insurance Monday“ die besten Podcasts der Versicherungsbranche gekürt. Für den „OMGV Podcast Award“, der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wurde, waren insgesamt 17 Formate nominiert. Welche davon am besten sind, entschieden die Fachjury und das Publikum zu gleichen Teilen.

Die Fachjury setzt sich aus den Nominierten zusammen, die jeweils eine Stimme haben. Je eine weitere Stimme haben OMGV und „Insurance Monday“. Die Publikumsfavoriten wurden aus insgesamt 2.600 Likes und 2.700 Kommentaren auf mehreren Social-Media-Kanälen ermittelt. Auf den nächsten Seiten finden Sie die Top-3:

Platz 3 (Bronze): „Finanzipation“

Die Bronze-Medaille geht an eine Newcomerin: Freya Früh und ihren Podcast „Finanzipation“, der im November 2024 ins Leben gerufen wurde. In ihrem Podcast spricht Früh alias Frau Finanzen einmal im Monat mit bekannten Frauen offen und ehrlich über ihre persönlichen Erfahrungen mit Geld, ihre Erfolge und auch Fehltritte. Sie versteht ihren Podcast als „ein Weckruf an viele Frauen, dass sie selber was tun müssen.“