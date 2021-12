ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Omikron könnte US-Neustart gefährden

Binnen weniger Tage schnellte die 7-Tage-Inzidenz in den USA von unter 150 auf mehr als 250. Sollte sich in diesem Zuge auch noch die Omikron-Variante ausbreiten, drohen Einschränkungen in den Bereichen Wirtschaft und Mobilität. Investoren sollten diese mögliche Beeinträchtigung des US-Neustarts auf dem Schirm behalten.